La Semana de la Prevención de Incendios vuelve a la Alameda para ayudar a prevenir riesgos y afrontar situaciones de emergencia

La Alameda de Santiago acogerá los días 11 y 12 de junio un amplio programa de actividades para ayudar a la población a prevenir los incendios en sus hogares o lugares de trabajo, y para que salgan actuar delante de situaciones de emergencia. Se trata de la III Semana de la Prevención de Incendios, que los bomberos de Santiago ponen en marcha en colaboración con la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, APTB.

El concejal de Movilidad, Convivencia y Centros Sociales, Xan Duro, explicó que el objetivo de estas jornadas es "sensibilizar a la ciudadanía, ayudarle a identificar los riesgos que pueden presentar en nuestros lugares cotidianos, como nuestros hogares, lugares de trabajo o colegios; y trasladarle los conocimientos necesarios para actuar ante una emergencia". En ese sentido, el edil recordó que los últimos datos de la Fundación Mapfre y la ATPB señalan que en el pasado invierno murieron en España 92 personas en incendios y explosiones, 85 de ellos en incidentes registrados en viviendas. El 77% de los fallecimientos se ha producido por inhalación de humo. Aunque en Santiago no hay que lamentar víctimas mortales en los últimos años, "es importante no bajar la guardia y reforzar la prevención, ya desde la infancia". En ese sentido, también puso en valor el importante trabajo en materia de prevención que realizan los bomberos de Santiago.

Actividades para escolares y para público en general

La III Semana de la Prevención de Incendios se celebrará en la Alameda los días 11 y 12 de junio, con actividades abiertas al público en general, si bien las mañanas estarán más dedicadas a las visitas de escolares, con diferentes talleres pensados específicamente para los niños y las niñas.

Como en años anteriores, una de las propuestas más llamativas será la Casiña do Fume, una instalación que permite enseñarles sobre todo a las crianzas como deben actuar en el caso de un incendio en sus hogares, como pueden orientarse cuando todo está lleno de humo, y como deben actuar en una emergencia de ese tipo. Además, habrá talleres de manejo de extintores o de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios y colaboración con el 061; exposición de trajes de intervención y de vehículos, y también diferentes demostraciones a cargo de los bomberos.

Además de los Bomberos, en la III Semana de Prevención participarán Protección Civil, la Policía Local, el 061 y la Policía Nacional.