Santiago(é)Tapas arranca con 76 tapas a concurso en 48 locales compostelanos

El XVII Santiago(é)Tapas, concurso organizado por Turismo de Santiago con el apoyo de la Diputación Provincial de A Coruña, dio comienzo esta mañana tras su inauguración en O Sendeiro, uno de los locales ganadores de la pasada edición. El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Compostela, Goretti Sanmartín, la concejala de Turismo, Miriam Louzao, el vicepresidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Xosé Regueira, y representantes del ayuntamiento y de las entidades y empresas que patrocinan y colaboran con el concurso.

Un total de 76 tapas, ocho más que en 2025, de 48 establecimientos, seis más que en la edición anterior, se podrán degustar en Compostela desde hoy hasta el 8 de marzo. Estos establecimientos se distribuyen en ocho (é)Tapas que llevan nombres de los Caminos de Santiago. También hay tres rutas de especial interés: dulce, vegetariana y sin gluten. Todas ellas se pueden consultar en el Tapasporte, que ya se puede recoger en la Oficina de Turismo de Santiago (rúa do Vilar, 63) de 10:00 a 18:00 h de lunes a domingo; así como en todos los establecimientos participantes.

Quienes realicen estas rutas o (é)TAPAS en Tapasporte podrán ganar diversos premios, como regalos especiales de Santiago Turismo vinculados a Compostela, productos gallegos de calidad diferenciada de DOP, IXP, Agricultura Ecológica y Artesanía Alimentaria, de AGACAL; botellas de vino Ponte da Boga, cervezas Estrella Galicia o lotes de Café Dromedario y ACEGA (asociación de celíacos de Galicia); entre otros regalos.

Además, entre todas aquellas personas que voten por sus tapas favoritas a través de los códigos QR que encontrarán en los locales participantes, se sorteará una estancia de dos noches con desayuno en el Hotel Gaio 7 de Santiago, cortesía de Vimbio.

Premios

Entre todas las tapas que compiten en este XVII Santiago(é)Tapas, se entregarán tres premios principales, mediante el voto ponderado del jurado profesional y del público:

Premio al Mejor Postre Dulce, dotado con 1000 euros y un obsequio especial de Café Dromedario.

Premio Compostela Gastronómica a la Mejor Tapa Tradicional, dotado con 1000 euros.

Premio Diputación de A Coruña a la Mejor Tapa Creativa, dotado con 1.000 euros. Esta tapa representará a Santiago en el concurso Tapas por Galicia organizado por Turismo de Galicia.

Además, se entregarán varios premios adicionales, elegidos por el jurado profesional:

Premio Ponte da Boga a la Mejor Tapa Maridada con Vino, dotado con 500 euros en producto.

Premio Estrella Galicia a la Mejor Tapa Maridada con Cerveza, dotado con 500 euros en producto.

Premio de Calidad Diferenciada a la Mejor Tapa con producto DOP, IXP, de Producción Ecológica o de Artesanía Alimentaria, dotado con un lote de productos de la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria (AGACAL).

Premio Cash Record a la Mejor Tapa Vegetariana/Vegana, dotado con 400 euros en producto.

Premio ACEGA a la Mejor Tapa Sin Gluten, dotado con un cheque de 200 euros para la compra de productos sin gluten.

El XVII Santiago(é)Tapas se celebrará del 19 de febrero al 8 de marzo. Organizado y promovido por Turismo de Santiago y enmarcado dentro de la marca “Compostela Gastronómica”, el certamen cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de A Coruña y tiene como patrocinador principal a la empresa Hijos de Rivera, a través de sus marcas Estrella Galicia, Ponte da Boga y Cabreiroá. También colaboran la Agencia Galega de Calidad Alimentaria (AGACAL), el Mercado de Santiago, Cash Record, Café Dromedario, la Asociación de Celíacos de Galicia (ACEGA), el CIFP Compostela, Allwork y Vimbio.

Toda la información está disponible en la web santiagoetapas.gal