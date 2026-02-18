Intervento gana el Concurso Internacional de Iluminación para el Entorno de la Catedral de Santiago

Este estudio, pionero en planificación urbana de la luz y el alumbrado patrimonial, se encargará de la redacción del proyecto ejecutivo y la gestión del proyecto piloto en la Praza de Praterías tras obtener la máxima puntuación. El jurado destacó el alto nivel del concurso y la calidad de las propuestas finalistas, impulsadas por el estudio finlandés Valoa Design y un equipo liderado por el italiano Pietro Maria Castiglione.

El jurado internacional del Concurso Internacional de Iluminación Ornamental y Artística del Entorno Monumental de la Catedral de Santiago de Compostela acordó por unanimidad seleccionar como propuesta ganadora el anteproyecto presentado bajo el lema “Hermes”, que obtuvo la mayor puntuación global en la fase final.

La decisión fue adoptada en la reunión celebrada el pasado 3 de febrero, en la que el jurado evaluó los tres anteproyectos finalistas de acuerdo con los criterios establecidos en las bases del concurso: valor y calidad del diseño lumínico, viabilidad técnica y económica, y protección del medio ambiente, eficiencia energética e innovación tecnológica, y publicada esta mañana en la Plataforma de Contratación del Sector Público, siguiendo los requisitos legales establecidos en el concurso.

Al abrir el sobre con la documentación administrativa, el lema mencionado corresponde al estudio Intervento, que se encargará de redactar el proyecto ejecutivo y asumirá la dirección opcional de las obras de iluminación piloto de la Praza de Praterías. Una actuación concebida como banco de pruebas para su futura implementación progresiva en todo el entorno de la catedral, incluyendo las plazas del Obradoiro, Quintana e Inmaculada, así como los espacios de conexión entre ellas.

La propuesta mejor valorada por el jurado

El anteproyecto «Hermes» (Intervento) obtuvo una puntuación total de 95 sobre 100, frente a los 65 puntos de las otras dos propuestas finalistas. De forma desglosada, en cuanto al valor y la calidad del diseño de iluminación, la propuesta ganadora obtuvo un total de 45 sobre 50 puntos posibles y, en las áreas de evaluación técnica y económica, por un lado, y protección ambiental, eficiencia energética e innovación tecnológica, por otro, obtuvo la máxima puntuación en ambas: 25 sobre 25.

Según el acta, «el anteproyecto ofrece un análisis muy preciso de la arquitectura y el entorno urbano e histórico del área de actuación». El jurado destacó que la propuesta presenta un diseño de iluminación con claridad e integridad, y propone una imagen equilibrada del paisaje nocturno, evitando su homogeneización mediante la jerarquización de la iluminación, utilizando gradientes y contrastes que realzan la arquitectura sin deformarla.

Asimismo, en la resolución final se valora especialmente el inteligente uso de los contrastes de penumbra y claroscuro, no sólo en la iluminación ornamental de los monumentos, sino también en los recorridos por el espacio público circundante, aportando coherencia a la solución presentada.

Máximo respeto al patrimonio catedralicio

Uno de los aspectos considerados decisivos fue la estrategia de mínima intervención en el patrimonio. El acta indica expresamente que «Hermes» es la única propuesta que resuelve la iluminación ornamental de la catedral en su conjunto sin colocar nuevas instalaciones sobre las cubiertas de piedra, recientemente rehabilitadas en su totalidad.

En este sentido, el jurado destaca que el proyecto "garantiza la conservación de los valores culturales de la catedral en su conjunto, incluidas las cubiertas", que forman parte del itinerario de visita y gozan de la máxima protección como Bien de Interés Cultural.

Viabilidad técnica, económica y de sostenibilidad

A nivel técnico y económico, el jurado concluyó que la propuesta es “técnicamente muy completa”, destacando la precisión en los cálculos, los niveles de iluminación y las temperaturas de color, consideradas “bien elegidas”.

El uso de luminarias de diferentes marcas comerciales también se evaluó positivamente, ya que favorece la sostenibilidad económica de la propuesta e incluso su mantenimiento a largo plazo. El presupuesto presentado incluye todas las fases de la intervención (desmontaje, instalación y pruebas) y se considera ajustado y viable, lo que permite garantizar la calidad de la ejecución.

En el ámbito medioambiental, la propuesta se basa en el criterio de «integración y mínima intervención», con un control preciso de los haces de luz, con el objetivo de evitar el deslumbramiento y reducir la contaminación lumínica, preservando la oscuridad deseada del cielo y el paisaje nocturno. El jurado destaca que el proyecto cuantifica un ahorro energético de aproximadamente el 68 % respecto al consumo actual, actuando, además, en edificios que hasta ahora carecían de iluminación ornamental.

Alta calidad e idoneidad de los proyectos finalistas

Además de la propuesta ganadora, el jurado destacó la calidad de los otros dos anteproyectos finalistas. En este sentido, «Shh… See the silence», del estudio finlandés Valoa Design, fue valorado por su coherencia conceptual y por el uso de la luz y la oscuridad en consonancia con la atmósfera espiritual del entorno, y «Ad Maiora Semper» (cuyo lema fue impulsado por un equipo liderado por Pietro Maria Castiglione, alias Piero), fue reconocido, entre otros aspectos, por su exhaustivo trabajo de análisis histórico y urbano y el alto grado de desarrollo de la propuesta técnica y económica.

En el marco del Plan de Sostenibilidad Turística de Santiago

El Concurso Internacional de Iluminación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística de Santiago (PSTD), impulsado por el Gobierno de España, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, con una inversión total de 3 millones de euros para proyectos de transformación sostenible. La iniciativa constituye una de las acciones centrales del Plan y representa una apuesta por la innovación aplicada al patrimonio, alineada con un modelo de destino turístico más sostenible y respetuoso con la ciudad histórica. La asistencia técnica y la coordinación del concurso estuvieron a cargo de la empresa compostelana TRIVIUM.