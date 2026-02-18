El complejo deportivo Santa Isabel finaliza su renovación integral tras una inversión de más de 2,6 millones de euros

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, la concejala de Deportes, Pilar Lueiro, y el concejal de Obras, Xesús Domínguez, visitaron este miércoles el complejo deportivo Santa Isabel, que acaba de finalizar su reforma integral.

La alcaldesa destacó que se trata de una obra muy importante, con una inversión muy relevante que marcará un antes y un después. La actuación alcanzó una inversión de 2,6 millones de euros, de los cuales más de 2,3 millones corresponden a ayudas del Programa de Fomento de la Rehabilitación de Edificios (PIREP), y sirvió para renovar toda la cubierta, realizar actuaciones para la climatización de la piscina, abrir espacios que aportan mayor claridad y crean un espacio de convivencia, así como realizar tareas de mantenimiento.

“Lo más importante es todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética, la ordenación de la envolvente del edificio y la accesibilidad, dotando también de ascensor, rampas y espacios adaptados”, ha destacado Goretti Sanmartín, “muy satisfecha de ver esta obra finalizada”.

Anunció que en las próximas semanas se realizará la recepción oficial de estas obras y luego la apertura al público.

Plaza pública

Además, las obras permiten una mayor integración del pabellón con el resto de la ciudad, de modo que la plaza principal se convierte ahora en una entrada con un espacio abierto. «Debemos lograr una plaza pública con más movimiento, socialización y vitalidad dentro del tejido urbano», declaró el alcalde.

La obra fue adjudicada por el Ayuntamiento de Santiago a la empresa Misturas SA por un importe total de 2.633.897,75 euros impuestos incluidos, de los que 2.340.149,05 euros corresponden a las ayudas concedidas por el Estado en el marco del PIREP, financiadas con fondos Next Generation EU.