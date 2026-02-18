Goretti Sanmartín, Alcaldesa de Santiago: "se harán mejoras del firme, que ya están preparadas, con la mejoría del tiempo comenzando por Fontiñas, San Lázaro y Burgo das Nacións"

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín avanza en ONDA CERO que la reparación del firma tras la proliferación de fochancas "vai facerse xa" con "intervencións preparadas nas próximas semanas considerando a mellora do tempo". Comenzarán los trabajos en "Fontiñas, San Lázaro ou o Burgo das Nacións" y será "unha programación semana a semana de fresado no asfaltado logo de tanta choiva e onde proliferaron os baches".
Por otra parte, Goretti Sanmartín señala que "oficialmente non sabemos nada" de la denuncia por parte de la fiscalía de Medio Ambiente sobre vertidos en el río Sar y unicamente "temnos unha proposta de sanción de Augas de Galicia" al tiempo que insiste que "por unha inspección de Augas de Galicia deu a un expediente que acabou en proposta de sanción". Sanmartín señala que "parece difícil non ver unha intencionalidade política" al tiempo que asegura que "a depuradora non era suficiente e estaba tratando certa auga que non estaba ben tratada" y añade que "estamos poñendo remedio e este evrán estarán acabadas as obras para ter a nova depuradora na que participa Acuaes que é quen realiza e adxudica a obra e tamén estaba a Xunta e o Concello de Santiago". Goretti Sanmartín comenta que "por primeira vez en Santiago poñemos a solución para a limpeza dos ríos como debe ser"