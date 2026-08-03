Santiago somete de nuevo a información pública la regulación de usos de la Cidade Histórica tras recibir 152 alegaciones

El Ayuntamiento de Santiago abrirá un nuevo periodo de información pública de un mes para la modificación de la regulación de usos del Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Cidade Histórica (PE-1), después de analizar las 152 alegaciones presentadas durante la fase inicial del proceso.

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Cidade Histórica, Iago Lestegás, explicó que esta nueva exposición pública busca facilitar una mayor participación ciudadana, aunque subrayó que los cambios incorporados al documento "no son sustanciales".

La revisión del plan, iniciada para adaptar la normativa vigente desde 1997 a las necesidades actuales de la ciudad, persigue varios objetivos: frenar la creciente especialización turística del comercio, proteger el comercio de proximidad orientado a la población residente, preservar el uso residencial del casco histórico, impulsar nuevos usos que dinamicen la zona sin alterar el equilibrio entre vecinos y visitantes y salvaguardar los establecimientos históricos y de interés sociocultural.

Se mantienen las restricciones al comercio turístico

En materia comercial, el documento mantiene prácticamente sin cambios las limitaciones a los negocios vinculados al turismo. Entre las medidas previstas, los cajeros y las consignas automáticas solo podrán instalarse como elementos auxiliares dentro de establecimientos con atención presencial y no podrán situarse ni en las fachadas ni en locales destinados exclusivamente a estos servicios.

Asimismo, continúa la prohibición de implantar casinos, bingos, locales de apuestas, discotecas y salas de fiestas en toda la Cidade Histórica. Por su parte, los pubs, karaokes y cafés concierto seguirán considerándose usos condicionados, por lo que deberán superar una evaluación de impacto antes de su autorización.

Más opciones para el uso residencial

En el ámbito de la vivienda, Lestegás destacó que se mantienen las medidas destinadas a adaptar las viviendas a los modelos familiares actuales y que se incorpora expresamente la posibilidad de crear vivienda social en equipamientos públicos.

La modificación también amplía las modalidades residenciales permitidas, incluyendo viviendas colaborativas, viviendas tuteladas, alojamientos compartidos y cooperativas en cesión de uso. Además, aclara que podrán mantenerse las viviendas existentes en planta baja y autoriza la instalación de garajes en determinados supuestos.

Cambios en los equipamientos y la Plaza de Abastos

El nuevo texto regula con mayor detalle los usos permitidos en edificios públicos, privados e institucionales. En el caso de la Plaza de Abastos, se permitirá la apertura de pequeñas tiendas de alimentación y otros usos complementarios, que se concretarán mediante un futuro plan de gestión.

Por otra parte, las antiguas clínicas y sanatorios privados podrán destinarse a distintos usos dotacionales, entre ellos residencias universitarias. El documento establece además que las residencias solo podrán implantarse en edificios específicos, con el objetivo de evitar la reducción del parque de vivienda residencial.

Como novedad, la propuesta elimina la obligación de suscribir un convenio con la universidad para determinadas residencias, al considerar que se trataba de un requisito de difícil cumplimiento.

Un mes para presentar nuevas alegaciones

El documento permanecerá expuesto al público durante un mes. Durante este periodo, las alegaciones que se presenten deberán referirse exclusivamente a las modificaciones incorporadas respecto al texto aprobado inicialmente.

Toda la documentación, incluidos los planos, estará disponible tanto en el Portal de Transparencia como en el visor cartográfico del Ayuntamiento.