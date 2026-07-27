Santiago y Padrón renuevan su unión un año más dentro del marco de las Festas do Apóstolo

La Corporación de Compostela recibió a su patrona homónima en la plaza del Obradoiro, donde se celebraban el intercambio de porras de mando entre el alcalde y el alcalde y los saludos protocolarios. Luego, representantes de ambos municipios se dirigieron al Pazo de Raxoi.

En la Sala Roja, el alcalde de Santiago, Goretti Sanmartín Rei, y el alcalde de Padrón, Anxo Rei, destacaron los más de 60 años de tradición de esta hermandad entre Compostela y Padrón.

El alcalde de Santiago de Compostela recordó que Santiago y Padrón son "dos pueblos hermanos que comparten una larga tradición", como el Traslatio, el Camino Portugués, el río Sar y la figura de Rosalía de Castro. Subrayó que también se enfrentan a desafíos conjuntos como los derivados de la emergencia climática, con los devastadores incendios forestales, por los cuales envió toda su solidaridad a las personas afectadas; Así como la disminución de las reservas de agua. En este contexto también enmarcó la defensa del Bosque del Banquete de Conxo, una lucha en la que participó Rosalía para evitar que se talaran los robles en ese espacio.

Además de cuestiones geográficas y medioambientales, Sanmartín Rei señaló que Compostela y Padrón siguen teniendo preocupaciones comunes y compartidas, como el trabajo a favor del turismo sostenible, la implantación del impuesto turístico como herramienta de compensación social, la planificación para regular pisos turísticos o proteger el comercio local.

Por todo ello, la alcaldesa concluyó su discurso comprometiéndose a mantener la cooperación y colaboración entre ambos municipios.

Anxo Rei agradeció la invitación y recordó los fuertes lazos entre ambas ciudades, así como la utilidad de esta colaboración entre ambos municipios que se materializa en múltiples cuestiones. También envió un mensaje de ánimo y afecto a los municipios afectados por los incendios. Pidió "responsabilidad" para combatir el cambio climático desde el lugar de todos. En relación con el vínculo con Santiago, el alcalde de Padrones celebró que este acto envía "un mensaje de concordancia". "Mientras todo avanza hacia cada vez más confrontación, preferimos tender la mano y colaborar", añadió el gobernador, e invitó a la Corporación a una nueva celebración del Día de Santiago en Padrón la próxima Pascua.

Tras los discursos, las dos Corporaciones salieron a los balcones de Raxoi para escuchar las actuaciones de las bandas municipales de música de los dos pueblos.