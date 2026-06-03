Santiago contará desde el próximo 15 de junio con un servicio gratuito que informará y asesorará sobre alquileres

El Ayuntamiento de Santiago pondrá en marcha el próximo 15 de junio un servicio gratuito de información y asesoramiento sobre contratos de alquiler, con el objetivo de ofrecer información clara, actualizada y accesible a la ciudadanía. La iniciativa, que será gestionada por la entidad Provivienda, prestará acompañamiento personalizado tanto a personas arrendatarias como arrendadoras.

Entre otras cuestiones, el servicio orientará a los inquilinos sobre cómo actuar ante la imposición de contratos de temporada o en casos de incumplimiento de los límites legales de los precios del alquiler y de otras condiciones aplicables a los contratos. Así lo explicó este miércoles el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás.

Asimismo, ofrecerá información sobre la normativa vigente, con especial atención a las recientes modificaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos y a la regulación de las zonas de mercado residencial tensionado, una figura bajo la que próximamente se incluirá Santiago. También asesorará sobre el precio máximo del alquiler y las prórrogas aplicables en cada caso.

La puesta en marcha de este servicio responde, según Lestegás, a la creciente complejidad normativa del mercado del alquiler residencial, una situación que hace necesario mejorar el conocimiento de ambas partes sobre sus derechos y obligaciones para favorecer el cumplimiento de la legislación vigente. En este sentido, señaló que durante el último mes varias personas se han dirigido al departamento de Urbanismo para resolver dudas relacionadas con estas cuestiones.

“El problema de la vivienda no es un problema local, sino global, que también se manifiesta en Santiago con una dinámica de precios muy similar a la del conjunto de Galicia”, afirmó el edil. Asimismo, insistió en que no es posible resolver esta situación exclusivamente desde el ámbito municipal, aunque el Ayuntamiento está actuando con todas las herramientas a su alcance.

Atención dos días a la semana

El servicio comenzará a funcionar el 15 de junio y tendrá inicialmente una duración de 12 meses. La atención se prestará dos días por semana, en horario de 09.00 a 14.00 horas.

Uno de esos días será el viernes, cuando el servicio se ofrecerá de forma presencial en las oficinas de Urbanismo del Ayuntamiento, situadas en la Rúa Casas Reais, número 8.

El segundo día estará destinado a la atención telefónica. Aunque todavía no se ha fijado definitivamente, Lestegás avanzó que probablemente será los martes. Si alguno de los días de atención coincide con una jornada festiva, el servicio se trasladará al día laborable inmediatamente anterior.

Además, se habilitará una dirección de correo electrónico para resolver consultas y gestionar solicitudes de atención presencial.

El Ayuntamiento también implantará un sistema de registro y seguimiento de consultas que permitirá elaborar informes trimestrales y un informe anual sobre la evolución del mercado de alquiler residencial.

El servicio será prestado directamente por Provivienda, una entidad especializada en este ámbito y con actividad desde 1989. Esta colaboración se enmarca en el Plan de medidas correctoras de la zona de mercado residencial tensionado, que contempla, entre otros objetivos, reforzar la cooperación con entidades del tercer sector.

Este plan, aprobado el pasado lunes, acompaña la solicitud de declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado. La Xunta ya ha dado su visto bueno a esta petición y, para que sea efectiva, únicamente resta su publicación por parte del Ministerio de Vivienda en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Dado que estas declaraciones se publican con carácter trimestral, se prevé que la correspondiente a Santiago pueda hacerse efectiva durante el mes de julio, siguiendo los plazos habituales del Gobierno.