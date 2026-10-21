Santiago atiende cerca de 200 consultas durante tres meses sobre contratos de alquiler

El consejero de Urbanismo y Vivienda, Iago Lestegás, acompañado por la jefa territorial de la Provivienda en Galicia, Ana Pardo Fernández, y la abogada Cristina Serantes Escobar, comparecieron esta mañana en rueda de prensa para informar sobre la evolución del servicio municipal de información y asesoramiento en materia de alquileres durante los tres primeros meses de funcionamiento, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de este año.

Durante este periodo, se atendieron 192 consultas, de las cuales 106 fueron realizadas por inquilinos y las 86 restantes por propietarios. Casi la mitad de las consultas se realizaron por teléfono, con un total de 92 llamadas. Dentro de este método, el número de inquilinos y propietarios que utilizaron el servicio fue muy similar, con 47 llamadas de inquilinos y 45 de propietarios. La mayoría de las consultas se referían a la prórroga de contratos, la posibilidad de un aumento del alquiler, la devolución de la fianza o la normativa para apartamentos turísticos.

El segundo medio de contacto más utilizado para realizar consultas al servicio de asesoramiento fue el correo electrónico. Un total de 62 personas optaron por esta vía, la mayoría (37 de ellas) inquilinos. Este medio se utilizó ampliamente para adjuntar borradores de contratos para su análisis por parte del servicio o para solicitar información legal más detallada por escrito.

La atención presencial representó una quinta parte de las consultas, con un total de 40 citas. A pesar de su menor volumen, esta modalidad es la que requiere mayor esfuerzo por parte del servicio, ya que suelen ser los casos más delicados. De las 40 solicitudes, 24 correspondieron a inquilinos y 16 a propietarios. En esta modalidad se trataron casos en los que surgieron fenómenos como la vulnerabilidad social, el riesgo de desahucio, cláusulas abusivas y dudas respecto a la implementación de la nueva Zona de Mercado Residencial Tensado.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Iago Lestegás, valoró muy positivamente estos primeros meses de funcionamiento del servicio, «tanto por el volumen de consultas atendidas como por los comentarios tan positivos recibidos de los usuarios». Recordó que «contribuye a mejorar el conocimiento de las dos partes implicadas en un contrato de alquiler (propietarios e inquilinos) sobre sus derechos y obligaciones, especialmente tras la declaración de Santiago como zona de mercado residencial estresada el 29 de julio».

Por su parte, Cristina Serantes calificó el servicio de información sobre alquileres como “muy útil” para los ciudadanos, destacando la buena valoración de la información “clara y sencilla” que proporciona. En la misma línea, Ana Pardo recordó durante su intervención que “para garantizar los derechos de los ciudadanos, es fundamental que estén correctamente informados”.

Al finalizar la mesa redonda, Iago Lestegás destacó el papel del tercer sector y de entidades como Provivienda “en la estrategia para avanzar hacia un derecho efectivo a una vivienda digna y adecuada”. En este sentido, subrayó que las administraciones públicas pueden apoyar esta labor colaborando con estas entidades (en el caso de este servicio de asesoramiento) y aportó otros ejemplos, como el descuento de hasta el 95% del ICIO (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras) para edificios promovidos por cooperativas de vivienda con fines no lucrativos, “como medida para impulsar esta tercera vía de acceso a la vivienda entre la propiedad y el alquiler, que permite avanzar hacia la desmercantilización de la vivienda”.

También se refirió a la constitución de derechos de superficie en parcelas municipales destinadas a la construcción de viviendas protegidas como una fórmula para movilizar terrenos municipales. Prevista en el Plan de Medidas Correctivas vinculado a la declaración de ZMRT y aprobado el 1 de junio, permite la construcción de viviendas protegidas en una parcela municipal para su uso durante un período determinado (generalmente 75 años) después del cual la parcela y el edificio revierten al Ayuntamiento, que mantiene la propiedad. Actualmente, se están elaborando informes técnicos para la constitución de derechos de superficie en dos parcelas municipales y se está estudiando la introducción de “criterios de preferencia y valoración que favorezcan la adjudicación a entidades del tercer sector”, destacó Lestegás. Una de ellas es la parcela PR-4 de SUNP-4 (Avenida do Camiño Francés), de 1.292 m2, para 18 viviendas protegidas en la calle Vicente Risco, sobre el Parque Cancelas. La otra, la parcela M2 de SUP-7 (Pontepedriña II), de 911 m2 para 43 viviendas protegidas con uso comercial en la planta baja en la calle José Antonio Souto Paz.

Durante la rueda de prensa, también se destacaron algunos detalles de la operación realizada durante este periodo, subrayando la recepción de un número significativo de consultas sobre la regulación de los precios de alquiler procedentes del Instituto Gallego de Vivienda y Tierras (IGVS).

Acerca del servicio

El servicio de asesoramiento en alquileres es una de las iniciativas vinculadas al plan de medidas correctoras derivado de la declaración de Santiago de Compostela como Zona de Mercado Residencial Estresada. Dirigido tanto a propietarios como a inquilinos, se ubica en las instalaciones del Departamento de Urbanismo en Rúa das Casas Reais 8, donde ofrece asistencia presencial (viernes de 9:00 a 14:00, con cita previa), así como por teléfono (martes en el mismo horario al 671 941 127) y por correo electrónico ( aluga@santiagodecompostela.gal ), donde se responden consultas y se solicitan citas presenciales.