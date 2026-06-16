Santiago acoge la constitución del Consello Local da Infancia de Santiago con 52 niños concejales y con protagonismo para el medio ambiente e inclusión

El Ayuntamiento de Santiago ha constituido oficialmente el Consello Local da Infancia (CLIS), una iniciativa destinada a fomentar la participación de los niños y niñas compostelanos en la vida municipal a través de propuestas e ideas relacionadas con ámbitos como la inclusión, el medio ambiente o la mejora de la ciudad.

Este martes, 16 de junio, los más jóvenes ocuparon las butacas del Salón de Plenos del Pazo de Raxoi, relevando simbólicamente a los concejales para trasladar directamente a la Corporación municipal sus inquietudes y propuestas en representación de la infancia compostelana.

La sesión estuvo presidida por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y contó con la asistencia de la concejala de Servizos Sociais, María Rozas; la edil de Educación, Miriam Louzao; la representante socialista Marta Abal; la concejala no adscrita Mercedes Rosón; la edil del PP Nerea Barcia, así como numerosos familiares de los participantes.

Durante su intervención, la regidora destacó la importancia de este nuevo órgano de participación y aseguró que el CLIS “ha llegado para quedarse”. En este sentido, señaló que las futuras generaciones tomarán el relevo de los actuales integrantes para seguir aportando propuestas “magníficas” que contribuyan a mejorar Santiago.

Por su parte, María Rozas valoró muy positivamente el trabajo realizado por los participantes durante los meses previos a la constitución del consejo. Según indicó, los jóvenes “superaron todas las expectativas” y demostraron una notable capacidad para alcanzar acuerdos mediante el diálogo, la participación y el respeto mutuo.

El grupo estuvo integrado por 48 de los 52 niños y niñas que participaron en las actividades preparatorias del proyecto. En nombre de todos ellos, expresaron su compromiso con la iniciativa y reivindicaron la necesidad de que la infancia sea escuchada, al considerar que también debe formar parte de las decisiones importantes que afectan a la comunidad.

Asimismo, definieron el CLIS como un espacio para dialogar, participar y aprender a trabajar en equipo respetando las diferentes opiniones, con el objetivo de contribuir a la construcción de un Ayuntamiento “abierto, divertido e inclusivo”.

“Participar aquí requiere responsabilidad y queremos un espacio en el que nos sintamos cómodos para hablar”, señalaron los jóvenes, convencidos de que “cuando la infancia participa, la comunidad mejora”.

Entre las principales preocupaciones trasladadas durante la sesión figuró la protección del medio ambiente y la necesidad de avanzar hacia una ciudad “más limpia y verde”. Los participantes reflexionaron sobre la importancia de adoptar hábitos responsables y coincidieron en que “los pequeños gestos pueden marcar la diferencia” en el cuidado del planeta.

También pusieron el foco en la necesidad de contar con más oportunidades de ocio cultural y deportivo, así como en la importancia de disfrutar de estos espacios con seguridad. En este sentido, defendieron que las calles estén más adaptadas a las necesidades de la infancia, con más zonas seguras para desplazarse en bicicleta y parques accesibles para todas las edades.

Para alcanzar estos objetivos, insistieron en la importancia del diálogo y del trabajo conjunto para encontrar soluciones que favorezcan la inclusión y la convivencia. Conscientes de su papel como representantes de la infancia compostelana, asumieron el compromiso de trabajar por el bien común y trasladar las necesidades de los distintos barrios de la ciudad.