Sanidade llama a proteger la vista ante el eclipse total del 12 de agosto pidiendo "prudencia y protección" y destaca los avances del servicio de Oftalmología de Santiago

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha hecho un llamamiento a la prudencia de cara al eclipse total de sol que podrá observarse en Galicia el próximo 12 de agosto. Durante una visita al servicio de Oftalmología del área sanitaria de Santiago, insistió en la necesidad de adoptar medidas de protección adecuadas para disfrutar de este fenómeno astronómico sin poner en riesgo la salud visual.

Protección ocular: solo con gafas homologadas

Gómez Caamaño recordó que la observación del eclipse debe realizarse exclusivamente con gafas certificadas conforme a la norma ISO 12312-2. Asimismo, explicó que cámaras, telescopios y prismáticos también deben contar con filtros solares específicos, ya que las gafas homologadas no ofrecen protección suficiente cuando se utilizan junto a estos dispositivos.

El conselleiro destacó además la importancia de acudir de inmediato a un centro sanitario ante cualquier síntoma de lesión ocular. La retina carece de receptores del dolor, por lo que pueden producirse daños sin que la persona sea consciente en un primer momento.

La prevención, la mejor estrategia

La jefa del servicio de Oftalmología, María José Blanco Teijero, incidió en que la prevención es la única forma eficaz de evitar lesiones oculares durante el eclipse.

Recordó que no sirven las gafas de sol, los cristales ahumados ni otros métodos caseros para mirar al sol. Además, subrayó que telescopios y prismáticos deben disponer de su propio filtro solar homologado.

Entre los principales síntomas de una lesión en la retina señaló la pérdida de visión central y las alteraciones en la percepción de los colores, que suelen manifestarse entre 24 y 48 horas después de la exposición solar.

La especialista recordó también que las retinopatías solares no se producen únicamente durante los eclipses, sino que pueden aparecer siempre que se observe el sol directamente, por ejemplo en la playa.

Como recomendaciones generales para el cuidado de la salud ocular durante el verano, aconsejó mantener una buena hidratación del ojo mediante lágrimas artificiales en caso de sequedad y utilizar gafas de sol para proteger los ojos de la radiación ultravioleta.

Más actividad, menos espera y tecnología de vanguardia

Durante la visita, el conselleiro conoció el funcionamiento del nuevo láser de femtosegundo guiado por OCT (tomografía de coherencia óptica) intraoperatoria y del sistema de visualización 3D incorporados al servicio de Oftalmología.

Gómez Caamaño destacó que, en los últimos cuatro años, la actividad quirúrgica del servicio ha aumentado un 55,7 % y que solo en 2025 se atendieron cerca de 35.000 primeras consultas.

Además, puso en valor el incremento de más del 15 % en las primeras consultas realizadas y la reducción del tiempo medio de espera para acceder al especialista, que pasó de 34,9 días a 22 días.

Según explicó, esta mejora resulta especialmente relevante en patologías oftalmológicas en las que un diagnóstico y un tratamiento precoces son determinantes para preservar la visión.

Cifras de actividad en 2025

A lo largo de 2025, el servicio de Oftalmología del área sanitaria de Santiago realizó:

4.500 cirugías de cataratas.

470 vitrectomías.

240 intervenciones de glaucoma.

110 trasplantes de tejidos oculares.

8.300 inyecciones intravítreas para frenar la evolución de enfermedades graves de la retina.

El conselleiro atribuyó estos resultados a una mejor organización del servicio, a una mayor coordinación con Atención Primaria y al impulso de la telemedicina, especialmente en el cribado y seguimiento de la retinopatía diabética.

Asimismo, destacó la incorporación de tecnología de última generación, como el sistema de visualización 3D Ngenuity, que sustituye al microscopio convencional y, junto con el apoyo de la inteligencia artificial, permite realizar intervenciones más precisas, seguras y con mejores resultados para los pacientes.