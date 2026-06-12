Protección Civil continúa celebrando su 30 aniversario con una jornada de exposición para los medios de comunicación en el estadio de San Lázaro

Protección Civil de Santiago organiza una jornada de exposición para los medios de comunicación, que tendrá lugar el próximo martes 16 de junio frente al estadio Vero Boquete de San Lázaro. Esta iniciativa forma parte de la celebración del 30 aniversario del grupo de voluntarios y contará con la colaboración de diferentes fuerzas de seguridad y organismos de emergencia.

El concejal de Movilidad y Convivencia, Xan Duro, presentó hoy la actividad acompañado por la jefa de Protección Civil, Begoña del Río. El concejal explicó que esta actividad permite “destacar la importantísima labor que realizan los servicios de emergencia y, en particular, los voluntarios de Protección Civil que llevan treinta años demostrando su altruismo y su vocación de servicio público en miles de operativos”. Xan Duro recordó que en su año de nacimiento, en 1996, Protección Civil participó en menos de 300 operativos, frente a más de mil en 2025. Como relató, su papel es fundamental en grandes eventos, pero también en el día a día de una ciudad “que nunca se detiene y que tiene una agenda de actividades muy amplia”.

Día de divulgación

Begoña del Río explicó que el evento del próximo martes tiene como objetivo dar a conocer la labor de los servicios de emergencia y contará con la colaboración de la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Salvamento Marítimo, el 061 y Axega. Además de mostrar sus recursos, habrá actividades especialmente llamativas para niños, como simulacros de incendio o de rescate vehicular, o una actividad con perros guía.

El responsable de Protección Civil invitó a la ciudadanía a acudir a San Lázaro para conocer de cerca la labor de los distintos organismos de emergencia, y en especial la del grupo de voluntarios. El evento tendrá lugar el martes a lo largo de la jornada, de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00.

Colaboración con el Instituto Politécnico CIFP

José Manuel Carbia Pichel, subdirector del CIFP Politécnico de Santiago, también participó en la rueda de prensa de hoy para informar sobre la colaboración del centro con Protección Civil en la recuperación de uno de sus vehículos más históricos. Los alumnos del centro fueron los responsables de reparar y poner en funcionamiento un Patrol de 1997, un vehículo con casi 210.000 kilómetros que, además de su funcionalidad, tiene un importante significado simbólico para el grupo.