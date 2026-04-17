El portavoz municipal del PP Borja Verea denuncia que los policías nacionales trabajan "a la intemperie" dos meses después del incendio de la comisaría

El líder del PP en Santiago, Borja Verea, ha denunciado que los agentes de policía siguen trabajando “a la intemperie” dos meses después del incendio que afectó a la comisaría compostelana el pasado 12 de febrero, y ha insistido en que existen “alternativas mucho más dignas”.

En una rueda de prensa celebrada este viernes, el dirigente popular ha advertido de la situación en la que se encuentran los efectivos en la capital gallega, desempeñando su labor en dos furgonetas situadas en la Praza do Obradoiro, donde permanecen durante toda la jornada.

A su juicio, esta solución provisional se está prolongando más de lo razonable. “No es normal que se alargue en el tiempo. Hay opciones mucho más dignas. Independientemente de las condiciones meteorológicas, los ciudadanos esperan fuera y los agentes trabajan encajados en dos furgonetas”, ha señalado.

Asimismo, ha indicado que en estas semanas unas 8.000 personas han pasado por este dispositivo provisional, que considera carente de condiciones adecuadas de intimidad, mientras que otras 4.000 fueron atendidas en un edificio cercano a la comisaría.

Verea ha criticado además lo que califica como una “desconexión total” de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, con la realidad de la ciudad. “Es un problema evidente, visible desde la propia sede de Raxoi”, ha apuntado.

En este contexto, ha reiterado que los trabajadores reclaman ser escuchados y ha defendido una mayor colaboración institucional, tanto por parte del Gobierno local —que cedió un espacio municipal para uso provisional— como del Ejecutivo central, del que depende la Policía Nacional.

Debate sobre la estatua de Moncho Reboiras

Por otra parte, el dirigente popular ha cuestionado la decisión del Gobierno municipal de instalar de forma permanente una estatua de Moncho Reboiras en la rúa Carreira do Conde, al considerar que rompe el consenso y responde a una “visión ideológica” que, según él, no representa a la ciudad.

En su opinión, se está quebrando una tradición de acuerdos amplios en los reconocimientos públicos, especialmente en espacios simbólicos. “Siempre se hicieron desde el consenso y ahora se utiliza el espacio público con fines partidistas”, ha afirmado.

También ha señalado que le resulta “llamativo” que se promueva un homenaje de este tipo a una figura que, sostiene, no tiene vinculación directa con Santiago, cuestionando que pueda justificarse dicha relación.

Por último, Verea ha acusado al Gobierno municipal de centrarse en debates “identitarios e ideológicos” en lugar de dar respuesta a los “problemas reales” de la ciudadanía.