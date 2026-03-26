El plan para el antiguo Peleteiro en el Ensanche de Santiago sale adelante y garantiza un 45% de vivienda protegida en el edificio

La modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) correspondiente a la parcela del antiguo colegio Manuel Peleteiro, en Santiago de Compostela, ha sido aprobada este jueves en sesión plenaria ordinaria tras permanecer bloqueada durante años. La iniciativa garantizará que al menos el 45% del nuevo desarrollo se destine a vivienda protegida y excluye el uso hotelero.

Todas las formaciones han mantenido el mismo sentido de voto que en la aprobación inicial celebrada en octubre. Así, la propuesta ha salido adelante con los votos favorables del bipartito (BNG y Compostela Aberta --CA--), las concejalas no adscritas y el PSOE, que suman 14 apoyos frente a los 11 votos en contra del PP, que rechaza este modelo y plantea destinar el espacio a equipamientos comunitarios.

El concejal de Urbanismo ha repasado el recorrido histórico de esta parcela, que se remonta a 1999, cuando el pleno aprobó un protocolo de intenciones sobre las instalaciones. Según ha defendido, “este largo proceso culmina en una solución razonable, equilibrada y optimizada que integra distintas necesidades y demandas”.

En este proceso, ha señalado como “punto de inflexión” la reunión mantenida en mayo de 2024 junto a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, con el ministro de Economía, en la que se acordó avanzar en la modificación del PXOM e incluir una reserva “importante” de vivienda protegida “en el corazón del Ensanche”. Asimismo, ha recordado los encuentros celebrados con el vecindario durante la tramitación.

El edil ha subrayado que el documento aprobado es el mismo que el presentado en octubre. Entre sus medidas, contempla un cambio de usos que convierte el residencial en predominante y busca proteger el comercio de proximidad, evitando la implantación de un gran centro comercial.

Además, la modificación reduce la edificabilidad de 23.500 a 19.000 metros cuadrados construidos de uso lucrativo y prevé la creación de una plaza orientada al suroeste (hacia la rúa de San Pedro de Mezonzo), con un acceso amplio y abierto desde el norte (rúa de República Arxentina).

Críticas de la oposición

Pese a respaldar la propuesta, la concejala no adscrita Mercedes Rosón —quien en su etapa en el Grupo Socialista fue responsable de Urbanismo— ha criticado que se trate del “mismo” proyecto que presentó en 2022, algo que el actual edil niega al señalar cambios como el incremento de la vivienda protegida (del 20% al 45%) o el acuerdo alcanzado con la propiedad.

Rosón ha hablado de “un cambio en las reglas del juego”, en referencia a la mayor prioridad estatal en materia de vivienda, y ha reprochado a los partidos del gobierno su postura anterior. En la misma línea, Gumersindo Guinarte (PSOE) ha censurado que durante “mucho tiempo” hayan prevalecido “intereses partidistas”.

Por su parte, el portavoz del PP, Borja Verea, ha rechazado que el proyecto beneficie únicamente a “100 o 150 familias” y ha defendido que el “100% del espacio” se destine a equipamientos comunitarios, sociales, deportivos y culturales.

Esta propuesta ha sido considerada “poco realista” por el resto de la corporación. En concreto, el concejal Lestegás la ha definido como un “modelo urbano de derechas”, calificándolo de “excluyente, segregador e injusto”. Verea ha lamentado estas declaraciones, que ha considerado “insultos”, y ha ironizado señalando que su propuesta podría interpretarse como “más de izquierdas”.

Además del debate político, la Asociación de Veciños do Ensanche Raigame ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo contra la modificación aprobada.

Foro de Turismo Sostenible

Por otra parte, el pleno ha aprobado inicialmente el reglamento del Foro de Turismo Sostenible con el apoyo de BNG, CA, PSOE y las concejalas no adscritas, mientras que el PP se ha abstenido. Este órgano sustituirá al Consello Municipal de Turismo y, según la concejala Míriam Louzao, permitirá reforzar la cooperación entre los distintos agentes del sector.

Entre sus funciones figuran el asesoramiento en políticas turísticas, la promoción de medidas para su sostenibilidad económica y el seguimiento de la tasa turística. Asimismo, contará con una participación “amplia y diversa”.

El plenario estará integrado por representantes del Ayuntamiento, la Axencia de Turismo de Galicia, la Fundación Catedral de Santiago, la USC, Aena, Adif, la Cámara de Comercio y entidades sin ánimo de lucro vinculadas al turismo, entre otros. También dispondrá de una comisión permanente con las competencias previstas en la normativa autonómica.

Mercedes Rosón ha agradecido la incorporación de propuestas de mejora, mientras que Gumersindo Guinarte ha cuestionado la operatividad de un órgano con una representación tan amplia. Desde el PP, María Baleato ha puesto en duda la seguridad jurídica del foro y el número legal de sus miembros.

Centro de atención a personas sin hogar

El pleno también ha aprobado inicialmente la ordenanza que regulará el centro de atención a personas sin hogar, cuya puesta en marcha está prevista para este año. La votación ha seguido el mismo patrón que en el caso del Foro de Turismo.

La teniente de alcaldesa y concejala de Servicios Sociales, María Rozas, ha explicado que el objetivo es crear un centro de media estancia que ofrezca un entorno estable, seguro y con acompañamiento profesional, favoreciendo procesos de inclusión social y laboral bajo el modelo ‘housing first’.

La ordenanza establece que las personas usuarias podrán permanecer entre seis meses y dos años, con posibilidad de ampliación según criterio técnico. Durante ese periodo se desarrollarán tres fases: evaluación inicial, intervención y acompañamiento, y, finalmente, inserción y autonomía.