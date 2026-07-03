La Plafatorma Santa Marta Segura reclama la "erradicación del mayor supermercado de droga de Santiago que está a 50 metros del Hospital Clínico"

La Plataforma Santa Marta Segura avanza en ONDA CERO que estudian la posibilidad "si es legal" de colocar un gran cartel en el barrio "anunciando que aquí se vende droga y no pasa nada". Vecinos de Santa Marta explican en ONDA CERO que tras celebrarse reuniones con varios organismos "la situación está igual o peor" y lamentan el fallecimiento de dos toxicómanos en el barrio en las últimas fechas". Desde la Plataforma santa Marta Segura señalan que "es una vergüenza que a 50 metros del Hospital Clínico se encuentre el mayor supermercado de droga de Santiago, y a 200 metros de la Casa de la Palmera". Los vecinos quieren "que se erradique el punto de venta de droga en San Ignacio de Loyola" al tiempo que valoran el trabajo de la Policía aunque son conscientes de que por encima hay autoridades políticas. Los vecinos "queremos vivir tranquilos y que el barrio no se convierta en un Harlem" porque "tenemos un problema social muy grave"