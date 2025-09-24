El Parlamento guarda un minuto de silencio por el 'genocidio' en Gaza con el apoyo del PP

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dicho que apoyaban «de forma consciente» el minuto de silencio por el 'genocidio'; y ha afeado al resto de grupos no haber sido capaces de condenar los asesinatos del grupo terrorista de Hamás. Rueda ha dicho que para el PP y para la mayoría de gallegos «no hay víctimas de primera y de segunda».

Posteriormente, el BNG ha defendido una proposición no de ley en la que también pedían una condena del 'genocidio' en Gaza. El PP, en este caso, no la ha apoyado. La propuesta del Bloque comenzaba con una exposición de motivos en la que se lee: «No mes de outubro fanse dous anos desde que o Estado de Israel comezou a súa campaña de xenocidio planificado de todo un pobo en Gaza»; obviando en el texto el ataque terrorista del 7 de octubre perpetrado por Hamás.