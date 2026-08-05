Ocho muralistas gallegos convierten unas galerías del Ensanche de Santiago en un museo de arte urbano

Las galerías comerciales que conectan la Avenida de Rosalía de Castro con la Rúa Nova de Abaixo, en pleno Ensanche de Santiago de Compostela, lucen desde este miércoles una nueva imagen gracias a ocho murales creados por algunos de los principales referentes del arte urbano en Galicia. La concejala de Juventud, María Rozas, ha definido el espacio como un auténtico "museo del arte urbano" durante la visita organizada con motivo de la finalización del proyecto.

Las intervenciones ocupan una superficie de 220 metros cuadrados repartidos por el pasillo comercial. En ellas han participado los artistas Mou, Xoana Almar, Miguel Peralta, Sekone, Sokram, Lidia Cao, Yoseba Muruzábal y Nove Noel, quienes han trabajado con total libertad creativa para desarrollar obras que reflejan sus estilos personales.

Además de las creaciones individuales, los ocho muralistas colaboraron en una obra conjunta situada en la entrada de las galerías por la Rúa Nova de Abaixo. La mayoría de ellos asistieron este miércoles a la presentación del proyecto junto a la concejala para conocer el resultado final de la intervención.

Según explicó Mou, la idea de desarrollar una iniciativa conjunta llevaba tiempo rondando entre los artistas, que han coincidido en distintos proyectos durante los años de crecimiento del muralismo gallego. La propuesta se ha hecho realidad gracias al impulso de la Concejalía de Juventud, en lo que el muralista calificó como un "punto de inflexión" tanto para la ciudad como para el colectivo artístico.

Por su parte, María Rozas expresó su satisfacción por el resultado y agradeció la implicación de los participantes. La edil destacó la capacidad del arte urbano para revitalizar espacios degradados y transformar su percepción por parte de la ciudadanía.

"El arte urbano permite cambiar un espacio degradado por uno que vale la pena visitar. Estas galerías eran un espacio que muchos vecinos y vecinas intentaban evitar y, ahora, estoy segurísima de que vendrán a propósito a mirar el trabajo realizado", afirmó.