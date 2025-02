El Ministerio propone para Galicia una quita de 4.010 millones de la deuda autonómica

La vicepresidenta María Jesús Montero ha anunciado que la condonación de la deuda de las comunidades autónomas será de 83.252 millones de euros en total. Montero ha comparecido después de que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, informase de que Cataluña había cerrado un acuerdo para una quita de 17.104 millones de euros.

El Ministerio de Hacienda plantea un proceso de condonación en tres fases. Galicia, como comunidad en la que existe una rebaja del tramo autonómico del IRPF, no se podrá beneficiar de la propuesta de condonación en la tercera fase. En la estimación realizada por el Gobierno central, la comunidad gallega podría acceder a una quita de 4.010 millones de euros. Además, María Jesús Montero ha confirmado que habrá conversaciones específicas con las autonomías que en su momento no necesitaron acudir al FLA (Fondo de Liquidez Autonómica). Recordemos que fue un instrumento habilitado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 para ayudar a las comunidades que, debido a su deterioro financiero, no podían acceder a otras formas de financiación. Galicia figura entre las autonomías que no se adscribieron al FLA. Esta es una de las críticas que realizan las comunidades contrarias a la quita; opinan que se premia a las autonomías que, durante el grueso de la crisis financier,a no cumplieron los objetivos de déficit pactados.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a manifestar su rechazo a la condonación de la deuda autonómica. En los últimos meses ha defendido que no beneficiará a medio plazo a las arcas autonómicas y que se 'socializará' la deuda de las comunidades con peores finanzas.