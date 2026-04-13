Interceptan a un conductor ebrio en Santiago que acaba denunciado por desobedecer a los agentes y portar hachís

La Policía Local de Santiago interceptó este domingo al conductor de un vehículo que conducía bajo los efectos de bebidas alcohólicas y que terminó denunciado también por desobediencia a la autoridad y por portar hachís en la vía pública.

Según ha informado la Policía, los hechos sucedieron sobre las 10.45 horas en la rúa Santiago de Chile cuando los agentes instruyeron diligencias penales al conductor, que circulaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Asimismo, cumplimentaron dos actas por desobediencia a los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y por portar drogas tóxicas en la vía pública.

Por otro lado, durante la jornada del sábado, los agentes detectaron a tres conductores que dieron positivo en las pruebas de alcoholemia efectuadas.

En concreto, a las 21.33 horas, en la rúa do Hórreo, un varón dio positivo en vía penal y, además, no constaba que hubiese obtenido el permiso de circulación.

A las 05.45 horas, en la rúa da Rosa, la Policía Local controló a un vehículo cuyo conductor también dio positivo por alcoholemia en vía penal.

Del mismo modo, a las 20.07 horas se le realizó la prueba de alcoholemia a un conductor de un vehículo de movilidad personal (VMP) que arrojó un resultado positivo.