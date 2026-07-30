Incendio en el Ensanche

Un incendio en una vivienda en la rúa Santiago de Guayaquil calcina una habitación sin que nadie resulte herido

Bomberos de Santiago, Policía Local y Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar del incendio

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

Un incendio en una vivienda en la rúa Santiago de Guayaquil calcina una habitación sin que nadie resulte herido
Un incendio en una vivienda en la rúa Santiago de Guayaquil calcina una habitación sin que nadie resulte herido | Onda Cero Radio

Un incendio registrado en un edificio del centro de Santiago de Compostela ha calcinado una de las habitaciones de una vivienda situada en la última planta del inmueble. Pese a la aparatosidad del suceso, no se han registrado daños personales, ya que en el momento en que se originó el fuego no había nadie en el interior del piso.

El aviso se recibió en el 112 Galicia sobre las 07.00 horas, cuando un particular alertó de que salía humo por una de las ventanas de un quinto piso de un edificio ubicado en la calle Santiago de Guayaquil. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Bomberos de Santiago, que lograron extinguir las llamas.

Según la información facilitada por la central de emergencias, los vecinos abandonaron el edificio por sus propios medios y no fue necesario proceder a su evacuación. El incendio se concentró principalmente en una de las estancias de la vivienda, aunque el humo se propagó por el resto del domicilio y alcanzó también la caja de escaleras de la quinta planta.

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