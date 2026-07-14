La Guardia Civil desarticula un grupo que estafaba a hosteleros en la provincia al hacerse pasar por la compañía de la luz

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafar a hosteleros de la provincia de A Coruña mediante el conocido método del "corte de luz". Los estafadores se hacían pasar por la compañía eléctrica y llamaban a bares y restaurantes para exigir el pago inmediato de una supuesta deuda, bajo la amenaza de interrumpir el suministro eléctrico.

La operación 'Lightcall', desarrollada por el Equipo @Milladoiro, especializado en ciberdelincuencia de la Comandancia de A Coruña, se ha saldado con seis personas implicadas —cinco investigadas y un detenido—, ocho establecimientos afectados y un perjuicio económico de 10.951 euros, de los que ya se han recuperado 2.600.

La investigación ha permitido esclarecer ocho estafas cometidas contra bares, restaurantes y cafeterías de los municipios de Boiro, Muros, Santa Comba, Padrón, Noia y Muxía.

Según ha informado la Guardia Civil este martes, los autores seleccionaban previamente a sus víctimas tras recopilar información sobre los negocios, como la dirección del establecimiento o la compañía comercializadora de electricidad. Con esos datos, contactaban telefónicamente con los responsables de los locales haciéndose pasar por empleados de la suministradora.

Durante la llamada, aseguraban que existía una deuda pendiente y advertían de que, si no se abonaba de inmediato, se procedería al corte del suministro eléctrico. Para aumentar la presión y dificultar la reacción de las víctimas, las llamadas se realizaban habitualmente en las horas de mayor actividad de los establecimientos, coincidiendo con el servicio de comidas.

Ante el riesgo de quedarse sin electricidad en pleno horario laboral, los responsables de los negocios accedían a realizar los pagos exigidos. Tras conseguir la primera transferencia, los estafadores intentaban obtener nuevos ingresos alegando supuestos errores en la operación o la necesidad de repetir el pago.

En el marco de la operación, la Guardia Civil investigó a cinco personas en las provincias de Almería, Cádiz, Girona y Málaga, mientras que el sexto integrante del grupo fue detenido en Vigo. Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia e Instrucción de Muros.

Recomendaciones

La Guardia Civil ha recordado a empresarios y autónomos la necesidad de extremar las precauciones ante este tipo de fraudes. En caso de recibir una solicitud urgente de pago relacionada con suministros básicos, recomienda verificar siempre la información contactando directamente con la compañía a través de sus canales oficiales y desconfiar de cualquier petición de transferencia inmediata acompañada de amenazas de suspensión del servicio.

Además, anima a comunicar cualquier intento de estafa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para facilitar las investigaciones y evitar que se produzcan nuevas víctimas.