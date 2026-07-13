El gobierno de Santiago aprueba el proyecto de urbanización del Muíño de Vidán para construir 67 viviendas, de las que 13 serán protegidas

El Ayuntamiento de Santiago ha dado luz verde al proyecto de urbanización del suelo urbano delimitado número 11 del Muíño de Vidán (SUD-11), donde está prevista la construcción de 67 viviendas, de las que 13 tendrán algún régimen de protección.

Así lo ha anunciado este lunes la portavoz municipal, Míriam Louzao, tras la reunión de la junta de gobierno local. El proyecto está promovido por la empresa Grupo Taboram S.L.

La actuación abarca una superficie de 23.850,76 metros cuadrados, situada al sur de la avenida da Mestra Victoria Míguez. Según ha recordado Louzao, el plan parcial fue aprobado de forma definitiva en 2014 y contempla una edificabilidad total de 9.492 metros cuadrados construidos.

En concreto, prevé la construcción de 12 viviendas unifamiliares y otras 55 en un edificio residencial colectivo, hasta alcanzar un total de 67 inmuebles. De ellos, el 20 % deberán destinarse a vivienda protegida.

La portavoz también ha recordado que el proyecto de reparcelación recibió la aprobación definitiva en 2024 y fijó una cesión obligatoria al Ayuntamiento del 19,11 % del aprovechamiento correspondiente a la parcela destinada a vivienda colectiva y usos terciarios.

En cuanto a la financiación de las obras de urbanización, la participación municipal ascenderá al 5,48 % del coste total, lo que supone una aportación provisional de 75.088,81 euros sobre un presupuesto global de 1.370.233,80 euros.

El proyecto aprobado se someterá ahora a información pública durante un mes, una vez se publique el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña.

Visitas al Pazo de Raxoi

En otro orden de asuntos, la junta de gobierno local autorizó el inicio de los trámites para la recepción de las obras del edificio, un paso previo a la apertura de visitas al Pazo de Raxoi, sede del Ayuntamiento de Santiago.

Según explicó Louzao, el objetivo del gobierno local es que este mismo año comiencen las visitas turísticas de carácter histórico, arquitectónico y artístico al inmueble.

"Estamos trabajando para poner en marcha todo lo relacionado con las visitas y la idea es que empiecen este año", señaló la portavoz, que también avanzó que las personas empadronadas en Santiago podrán acceder al edificio de forma gratuita.