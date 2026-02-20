El gobierno de Santiago aprueba el proyecto de presupuestos para 2026 con 148 millones de euros

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, compareció este viernes para dar cuenta del proyecto de presupuestos que fue aprobado en Junta de Gobierno Local y destacó que el gobierno presentará al pleno, en una reunión extraordinaria en el mes de marzo, lo que constituye el tercer proyecto presupuestario. Destacó que el gobierno continúa consolidando los servicios, transformando la administración y mejorando la calidad del espacio público urbano y rural, con una muy clara preeminencia de los objetivos sociales.

Sanmartín Rey informó de que el presupuesto sobe un 1,64% al respecto del de 2025 y supera los 148 millones de euros (148.532.471,20). El montante consolidado con las entidades del sector público municipal asciende a casi 152 millones. Respecto a los ingresos, Goretti Sanmartín ha subrayado que, un año más, el gobierno ha dedicido no subir los impuestos a la vecina, más allá de la modificación aprobada para grabar las viviendas que permanecen varias y que no tiene relevancia presupuestaria.

El incremento de los ingresos corrientes, que suman 143.020.457,98 euros, se debe a la mejora en la gestión recaudatoria, que este año continuará avanzando con la recuperación de la cobronza del basura por parte de los servicios municipales (hasta ahora se hacía a través de la factura del agua), a nuevos conceptos como la tasa de depuración que, en la parte que corresponde a la EDAR de la Silvouta ya entra en las cuentas municipales, o a los aparcamientos del Ensanche que se recuperan para la gestión pública.

Por otro lado, la previsión de ingresos de capital se sitúa en 2.455.013,22 euros y disminuye al respecto de 2025. Con respecto de ello, Goretti Sanmartín detalló que este descenso se explica por dos razones. Por un lado, porque en 2025 se presupuestaron 5,8 millones procedentes de la enajenación de parcelas para vivienda protegida que, como es lógico, ya no se recogen en este nuevo presupuesto; y por otro, las transferencias de capital correspondientes a las ayudas Next-Generation eran superiores a las que se consignan en este ejercicio para los proyectos EDIL.

Goretti Sanmartín informó también de que existe una limitación de la posibilidad de recurrir al crédito, establecida por las reglas fiscales que impiden a los ayuntamientos suscribir endeudamiento por encima de la amortización del año anterior, lo que deja este concepto en 2.972.000 euros, a pesar de que el Ayuntamiento de Santiago está muy por debajo del límite legal de deuda. En cuanto a los ingresos corrientes, suman 143.020.457,98 mientras que los gastos corrientes ascienden a 139.143.940,92, lo que genera un ahorro de más de 3 millones de euros que se dedican también a inversión.

Más cuadro de personal para atender servicios

El presupuesto contempla un esfuerzo en el capítulo de personal, el capítulo I, para hacer frente a las mejoras en la silla de personal. De esta forma, del total de los gastos (148.532.471,20 euros), el incremento más destacable se sitúa en el capítulo I, próximo a los 46 millones de euros, que responde al aumento de plazas de personal y también a las cantidades necesarias para hacer frente a la valoración y a las modificaciones de la relación de puestos de trabajo en marcha, además de la suba retributiva prevista para todo el sector público o el pactado a respecto de gratificaciones por trabajo fuera de la jornada o de otras demandas del personal.

En este capítulo están contempladas 5 nuevas plazas, resultado una año más de ir al máximo en la tasa de reposición de efectivos, que permitirán aumentar en 3 efectivos la dotación de la Policía Local además de otras dos plazas de técnico/a especializado en gestión deportiva y programación web. La leyenda recoge también la reconversión de los puestos de la antigua UMAD en 6 nuevos efectivos bomberos, otros 5 puestos para la administración general y 1 de trabajo social.

Así, la regedora municipal destacó que el Ayuntamiento continúa "reforzando los servicios de seguridad y el funcionamiento estructural". Al respecto, destacó que, con este crecimiento, el parque de bomberos tendrá 71 puestos de bomberos (además del apoyo administrativo) y la Policía Local a 163 (también sin contar con el personal administrativo).

Servicios e inversiones

Goretti Sanmartín destacó que los presupuestos reservan importantes cantidades para la prestación de servicios públicos, con una dotación de 70 millones de euros (capítulo II), que en términos generales medra un 5,65%: limpieza y recogida de residuos (14,1 millones), el funcionamiento de la depuradora (4,2 millones), el mantenimiento de las áreas de juego (412.000 euros) o de las zonas verdes (4,1 millones), y SAF (6,3 millones de euros), entre otras actuaciones.

De manera transversal, el área de gasto dedicada a la protección social medra un 250 %. A modo de ejemplo, se refirió al aumento del contrato de los servicios educativos, que pasan de 5,4 a 6,8 millones de euros, es decir, una suba de 1,3 millones de euros para atender la comunidad escolar. También se refirió a otros servicios como los 8,5 millones de euros para transporte o los 1,9 millones para la actividad cultural organizada por el Auditorio.

Goretti Sanmartín destacó también el apoyo al tejido asociativo -vecinal, cultural, deportivo, económico o social en general-, tanto de la ayudas de concurrencia como de las nominativas, que suman algo más de 2 millones de euros.

En el capítulo de inversións (gastos de capital), el presupuesto prevé 6,3 millones de euros, que se completan con algo más de 2,6 millones de euros procedentes de bajas producidas en ejercicios anteriores. Entre las inversiones, destacó la Casa de los Mayores (1.000.000 euros), la Factoría de Salgueiriños (315.793 euros), el colector de la avenida de Lugo -(893.692,65 euros), la ampliación del alumbrado (100.000 euros), nuevos parques (150.000 euros), vehículos para bomberos (670.593,34 euros), actuaciones en la zona rural (1,9 millones), reformas en el pavimentoillón del Lamas de Abade (400.000 euros) y pavimentaciones en vías urbanas (pavimentaciones de vías urbanas (988.521,69 euros)