El gobierno local destaca la creación de nuevas plazas de Bomberos y lamenta la merma de efectivos de los últimos años

El concejal de Urbanismo Iago Lestegás señala en ONDA CERO que "o PP minte cando dixo que o parque de Bombeiros estibvo pechado este luns porque había tres Bombeiros" aunque no podían realizar ningún servicio. Iago Lestegás reconoce que "o parque está infradotado porque se pasou de 75 a 53 membros cando chegamos" aunque "creamos 9 novas prazas" y además destaca que el gobierno local sacó adelante "o plan especial de infraestructuras en Amio para a implantación do parque comarcal de Bombeiros"

El concejal del PP José Ramón de la Fuente lamenta la merma de efectivos de Bomberos y Policía Local de Santiago los últimos años que hace que la prestación del servicio se resienta. De la Fuente cree que "estamos en uhna situación de colapso porque es la primera vez en 104 años de historia que el parque de Bomberos no tiene operativos para salir., porque es la primera vez que solo cuenta con tres efectivos". De la Fuente urge al gobierno compostelano a resolver la situación porque "ayer y pasado mañana no hay efectivos suficientes y si ocurre alguna incidencia tendía que venir Bomberos de Brión o Padrón a la capital de Galicia que estaría sin poder salir a un incendio"

La concejala del PSOE Marta Abal señala que "todos coincidimos en que hai un déficit de prazas durante anos e non se puideron repoñer". Abal cree que "hai unha paralise na convocatoria de prazas" y reconoce que para lograr una plaza de Bomberos "son procesos longos" con lo que "é esencial ser áxil na cobertura de prazas"

La concejala de Dereitos Sociais María Rozas lamenta que debido a la tasa de reposición "son moitos os departamentos claves con falta de efectivos" y esto trae consigo "un déficit de persoal no Concello de Santiago". Rozas, así las cosas, destacó que "levamos moitos anos falando do parque de Bombeiros" y resalta que el Concello tiene abierto un proceso para cubrir siete plazas de bomberos, que quedaron vacías en el 2024 por jubilación y añadieron dos plazas más. De esta forma, en la oferta de empleo del 2025 se incluyeron nueve plazas de bomberos/conductor. María Rozas señala que "onte houbo 19 policias traballando en diferentes funcións"