El gobierno compostelano valora positivamente que la Xunta se sume a la captación de rutas aéreas, pero sigue reclamando una coordinación aeroportuaria de país

La concejala de Turismo, Míriam Louzao, participó en la juntanza del Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea de Galicia, que tuvo lugar en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, y en el que participaron Aena, la Xunta, administraciones locales y representantes de otras entidades implicadas para avanzar en el trabajo que se ven desarrollando en los últimos meses.

En declaraciones a los medios al término de la reunión, la concejala de Turismo ha valorado que "la Junta por fin había decidido dar un paso adelante y asumir que tiene que colaborar con la captación de rutas aéreas". "Llevamos mucho tiempo demandando que este es un trabajo que no tienen que hacer los ayuntamientos que tienen aeropuerto, sino que se debe de hacer un trabajo coordinado", manifestó. Y añadió que "es la Junta la que tiene que coordinar el sistema aeroportuario gallego; por tanto, hoy parabenizámonos de que Junta asuma que tiene que colaborar con los ayuntamientos", explicó.

Mínim Louzao sostuvo que ahora hay que "concretar este anuncio bajando al papel y decidir cómo va a quedar". En este sentido, la concejala aseguró que espera que esa concreción se pueda hacer en una juntanza entre el Ayuntamiento de Santiago y Turismo de Galicia y recordó que "es una juntanza que llevamos mucho tiempo demandando y aguardamos que ahora, por fin sí, puedamos sentarnos a hablar de esta y de muchas otras cuestiones que tenemos sobre la mesa que tratar".

El Ayuntamiento de Santiago hace una valoración positiva de la juntanza, en la que la Junta anunció su disposición a colaborar economicamente con los ayuntamientos para la captación de rutas en los aeropuertos gallegos. El Ayuntamiento de Santiago venía demandando, tanto publicamente como en los diferentes foros de trabajo alrededor del aeropuerto, que para conseguir un desarrollo eficaz del sistema aeroportuario gallego era preciso que la Junta haya cambiado su postura y haya asumido su responsabilidad, aportando recursos para la captación de rutas. Ahora corresponde, por lo tanto, que se fijen las aportaciones y plazos concretos para la captación de rutas.

En este sentido, desde el ayuntamiento de Santiago se considera prioritario que la implicación económica de la Junta pueda materializarse ya de cara a próxima temporada aeronáutica de invierno, de finales de octubre del 2026 a finales de marzo del 2027, para poder comenzar 2027 con una oferta más amplia que permita fomentar la desestacionalización del destino.

El Ayuntamiento de Santiago recordó que todo el trabajo de captación de rutas que se desarrolle, tanto con recursos y el resto de aportaciones, se hará en coordinación con AENA y sus estudios de mercado, tal como se ven haciendo de una manera fluida en el último período. En este sentido, la concejala de Turismo indicó que en cuanto se produzca la reapertura de la pista después de las obras, la actividad se retomará con 17 conexiones internacionales, cuatro de ellas nuevas (Nueva Iorque con United; Ámsterdam con KLM; Cork con Air Lingus; y Marrakech con Vueling). En este sentido, ha añadido que el Ayuntamiento "es ambicioso" y seguirá trabajando para incrementar esta conectividad.