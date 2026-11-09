FONSECA, APATRIGAL, Ateneo y Casino de Santiago evaluaron hoy el informe "independiente" de ICOMOS en el que se considera que las lanzas metálicas de las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos no pueden consolidarse como una solución definitiva

La Asociación de Residentes de la Ciudad Histórica FONSECA, la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural Galego (APATRIGAL), el Ateneo de Santiago y la Asociación Cultural Casino de Santiago realizaron hoy una evaluación del Informe ICOMOS sobre la intervención realizada en las Gárgolas del Hostal dos Reis Católicos. A la rueda de prensa asistieron el presidente de la Asociación FONSECA, Roberto Almuíña; Presidente de APATRIGAL, Carlos Henrique Fernández Coto; y el presidente del Ateneo de Santiago, Francisco Candela.

Roberto Almuíña subrayó que es una intervención en uno de los espacios patrimoniales más valiosos y representativos de Santiago y Galicia, la Praza do Obradoiro, que no solo es un lugar de tránsito o escenario turístico, sino "un símbolo compartido por generaciones de habitantes de Compostela y una imagen internacionalmente reconocida de nuestra ciudad". Aseguró que cualquier acción que modifique elementos visibles de este monumental complejo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, debe basarse en los más altos niveles de "rigor técnico, transparencia y consenso social".

Almuíña recordó que en la carta que estas asociaciones enviaron a ICOMOS en mayo, se indicaban tres niveles de afecto por la intervención: las gárgolas de la fachada del Hostal dos Reis Católicos, la fachada y el paisaje monumental de la Plaza del Obradoiro, donde intervino el Ministerio de Industria y Turismo (porque es el albergue emblemático de la Red de los Paradores), el Ministerio de Cultura de la Xunta de Galicia y la Comisión Asesora de Patrimonio del Ayuntamiento de Santiago, en este último caso solo para supervisar el proyecto y conceder la licencia urbanística. Ya en ese momento, Almuíña explicó que las asociaciones civiles tenían dudas sobre el procedimiento administrativo y la revisión detallada de la solución de la tubería de gárgola, la existencia de informes técnicos que evaluaban esa solución y la evaluación de otras alternativas menos intrusivas.

Almuíña: "Agradecemos que ICOMOS haga una evaluación independiente y bien fundamentada y entendemos que sus recomendaciones deben ser atendidas por las administraciones responsables de la gestión del patrimonio"

Tras este análisis, las asociaciones solicitaron a ICOMOS que considerara una evaluación independiente sobre la adecuación de la solución técnica adoptada y su reversibilidad; determinar si existen soluciones menos intrusivas; y la evaluación del impacto real en la autenticidad de la propiedad y su entorno; Además de recomendar a las autoridades competentes la revisión del proyecto y la solución del oleoducto, la búsqueda de soluciones compatibles con los principios de conservación y la mejora de la transparencia en la tramitación de intervenciones de bienes culturales de esta relevancia.

El 7 de octubre, las asociaciones recibieron una carta de ICOMOS España en la que agradecen la redacción y el trabajo en favor del patrimonio cultural de la histórica ciudad de Santiago, así como el deseo de preservarlo adecuadamente, y exhortan a solicitar a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia el Informe ICOMOS sobre la intervención realizada en las Gárgolas del Hostal dos Reis Católicos. "Apreciamos que ICOMOS España haga en su informe una evaluación independiente y fundamentada y entendemos que sus recomendaciones deben ser atendidas por las administraciones responsables de la gestión del patrimonio", afirmó Almuíña.

Carlos Henrique Fernández Coto explicó que en Galicia, cuando una persona o administración pretende realizar obras en una propiedad catalogada o en sus alrededores, se requiere la autorización previa y vinculante de la Dirección General de Patrimonio de la Xunta de Galicia; y mientras tanto, en ciudades con Plan de Protección Especial, como en el caso de Santiago, Noia o Betanzos, el Ayuntamiento puede autorizar directamente las obras, comunicando trimestralmente al Ministerio de Cultura todas las licencias concedidas, salvo en el caso de BICs o Edificios Catalogados, para lo cual es obligatorio contar con esta autorización previa y vinculante de Patrimonio, Ese sería el caso del Hostal dos Reis.

Destaca un detalle importante: la histórica ciudad de Santiago ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su excepcional valor universal como complejo urbano de extraordinaria importancia cultural y arquitectónica. "Esa distinción viene con responsabilidad. Santiago debe preservar no solo sus monumentos, sino también los valores históricos, arquitectónicos, paisajísticos, simbólicos y culturales que han justificado su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial. El incumplimiento de los compromisos de conservación puede dar lugar a medidas internacionales de seguimiento y, en situaciones extremas, a su retirada de la Lista del Patrimonio Mundial. Una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad no puede gestionar su patrimonio monumental como si solo estuviera sujeta a las regulaciones ordinarias de obras y rehabilitación. La declaración de la UNESCO implica una responsabilidad internacional en la conservación, con la participación de la ciudadanía", dijo Fernández Coto.

Valor excepcional y universal de la ciudad histórica, atributos patrimoniales y Estudio de Impacto del Patrimonio

El presidente de APATRIGAL subrayó que, para analizar la ejecución del proyecto del Hostal dos Reis Católicos, es necesario conocer cuatro conceptos: el valor excepcional de la ciudad histórica, por su dimensión espiritual, arquitectura monumental, estructura urbana y importancia cultural europea, ya que no es un conjunto de edificios protegidos, sino un complejo histórico de valor mundial; atributos patrimoniales, que son los elementos concretos, tangibles o intangibles, que transmiten y expresan los valores por los que ha sido declarado, como gárgolas, esculturas, calles, plazas, etc.; Un valor universal excepcional, un valor cultural extraordinario que trasciende fronteras, tanto para esta generación como para las futuras, donde la ciudadanía es una parte fundamental de este sistema; y la Evaluación de Impacto del Patrimonio, ya que la UNESCO establece que las intervenciones que puedan afectar al Valor Universal Excepcional de las propiedades Patrimonio Mundial deben someterse a una evaluación previa de su impacto, estudiando posibles alternativas antes de tomar decisiones irreversibles.

"Esto no se ha hecho, ni se ha consultado, ni ha habido alternativas." En este punto, Fernández Coto explicó que este documento establece que la participación ciudadana no se reducirá a informar sobre la intervención cuando ya se haya decidido o ejecutado, sino de antemano. Dando a conocer alternativas, haciendo observaciones y participando en el debate sobre la conservación de un patrimonio que tiene una dimensión colectiva. Como señaló, el guía insiste en que no basta con evaluar si una obra es técnicamente correcta. Es necesario determinar si altera los valores que justificaron la declaración.

"Cuando aparecieron las lanzas de las gárgolas en el Obradoiro, se creó una alarma social y cultural. Organizaciones y ciudadanos han alzado la voz en el cielo. Pero el trabajo continuó y no hubo debate. Estas cuatro asociaciones, como representantes de la ciudadanía, de la sociedad civil, no cuestionan que la Xunta sea la Administración competente para autorizar las obras. Cuestionamos que la autorización administrativa, por sí sola, sustituya a una evaluación rigurosa de los efectos de la intervención sobre los valores y atributos del Patrimonio Mundial. Por eso decidimos consultar a ICOMOS, el organismo asesor de la UNESCO. Tras el análisis realizado por una docena de especialistas independientes vinculados a ICOMOS, se preparó un informe de evaluación de la intervención. "ICOMOS considera que las lanzas metálicas no pueden consolidarse como solución definitiva y que deben buscarse alternativas menos invasivas, evaluando el impacto estético de cada intervención", dijo Fernández Coto. Coto también señaló que por parte de la sociedad civil no se cuestionó el profesionalismo del arquitecto del proyecto.

El presidente de APATRIGAL cree que aún quedan preguntas técnicas por responder. ¿Son las gárgolas la única solución para evacuar el agua del tejado? ¿Necesitan las gárgolas estas lanzas metálicas para funcionar, después de varios siglos funcionando sin ellas? Sabemos que el cobre se oxida y adquiere un color verde. ¿Has evaluado el impacto en la piedra? Hay vídeos en los que no hay una evacuación adecuada del agua a través de las 16 gárgolas. ¿Se ha analizado su funcionamiento hidráulico? ¿Hay algún problema con el diseño o la ejecución? ¿Hay pruebas de que implantaron las lanzas en las gárgolas de forma sencilla y sin forzarlas, o realmente tuvieron que hacer los cañones de las gárgolas más grandes, aplastando la piedra y pegando las lanzas con materiales sintéticos? ¿Es reversible ahora quitar las lanzas y mantener el estado inicial de las gárgolas?

Según Fernández Coto, el informe ICOMOS no se mantiene como una simple recomendación sin consecuencias, ya que la Xunta de Galicia, como Administración competente en materia de patrimonio cultural, "debe actuar para redirigir la intervención y garantizar la conservación de los valores del Patrimonio Mundial". Con el informe ya en manos de Xunta y Turespaña, el Gobierno gallego declaró que coincide con la necesidad de buscar una nueva solución. Los siguientes pasos a seguir serían, según Fernández Coto, la retirada de las lanzas metálicas, mientras se estudia la solución definitiva, siempre que se garantice la correcta evacuación de las aguas y la protección de las esculturas; la preparación de un estudio independiente de impacto en el patrimonio; la participación de ciudadanos y asociaciones de patrimonio con un proceso de consulta temprana con colectivos y entidades que representan a la sociedad civil, especialmente las asociaciones que han defendido la conservación de las gárgolas y el patrimonio histórico de Santiago; la modificación del proyecto, en la que el promotor debe formular una nueva solución técnica que resuelva el problema de la evacuación del agua y que produzca el menor impacto posible en los valores y atributos patrimoniales, dando prioridad a alternativas menos invasivas, respetuosas con la arquitectura histórica y, cuando sea posible, reversibles; Una nueva evaluación y autorización de la Junta; Informar y reportar a las autoridades competentes.

"A las cuatro asociaciones civiles vamos a solicitar a la Xunta de Galicia, al Ayuntamiento de Santiago, al Consorcio de Santiago y al Ministerio de Cultura que redacten y aprueben un protocolo para la evaluación del impacto patrimonial de las intervenciones en la ciudad histórica, Patrimonio Mundial", dijo Fernández Coto. El protocolo debe prever la identificación previa de los activos afectados; la obligación de justificar la compatibilidad de las intervenciones con valores universales sobresalientes; la elaboración de estudios de impacto patrimonial para las acciones de mayor incidencia; la consulta de expertos independientes cuando se justifique la importancia de la intervención; comunicar al Centro del Patrimonio Mundial proyectos importantes que puedan afectar al Valor Universal Sobresaliente, cuando corresponda; y la posibilidad de solicitar asesoramiento a ICOMOS en acciones especialmente sensibles.

Por su parte, Francisco Candela subrayó el papel que la sociedad civil debe desempeñar en la protección del patrimonio físico, intelectual y social. "Nuestra preocupación debe ir más allá de la conservación del patrimonio físico y debemos pensar en el entorno social en el que se encuentra ese patrimonio. Estamos pasando de un entorno urbano, de convivencia y barrio, a un espacio meramente turístico en Santiago. Las administraciones públicas deben establecer limitaciones a la hora de utilizar la ciudad histórica como mero recurso turístico y mantener su carácter vecinal", añadió.

El presidente del Ateneo declaró que las asociaciones implicadas en este proceso les felicitan por el apoyo de ICOMOS a la defensa de un edificio emblemático. "Es un llamamiento a todas las administraciones para que consideren, más allá de las diferentes soluciones técnicas, la participación de la sociedad civil a la hora de tomar decisiones sobre el uso del patrimonio. "El Ministerio de Industria y los Paradores deben asumir las recomendaciones de ICOMOS", concluyó.