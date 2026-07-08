Enviado a prisión un hombre dsetenido por la Policía Nacional por tentativa de homicidio tras agredir con una piedra a otro varón en el paseo del río Sarela

Un hombre ha ingresado en prisión provisional tras ser detenido en Santiago de Compostela como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio por una agresión ocurrida el pasado domingo en el entorno del río Sarela.

Según han informado fuentes policiales, el arrestado mantuvo una discusión con la víctima, que paseaba a su perro por el paseo fluvial, y presuntamente la golpeó en la cabeza con una piedra. Como consecuencia de la agresión, el hombre sufrió heridas de gravedad y permanece ingresado en el hospital.

Tras la investigación de los hechos, la Policía Nacional procedió a la detención del sospechoso por un presunto delito de tentativa de homicidio. Después de pasar este miércoles a disposición judicial, el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela acordó su ingreso en prisión provisional.