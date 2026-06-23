La Corporación Municipal de Santiago recibe SD Compostela tras su ascenso a la Segunda Federación

Goretti Sanmartín felicitó al equipo y destacó el esfuerzo realizado a lo largo de la temporada, que culminó "de forma extraordinaria".

La alcaldesa destacó que toda la corporación, como representantes de los vecinos de Compostela, «está muy orgullosa de cada uno de vosotros, de vuestro trabajo y vuestro esfuerzo» y subrayó la importancia de «creer en vuestras capacidades colectivas» para lograr los objetivos. «Esto significó que tuvisteis un final extraordinario», añadió.

Sanmartín también quiso recordar los buenos momentos que vive el deporte compostelano en muchas disciplinas como la gimnasia rítmica, el hockey o la esgrima, así como en el baloncesto, con el ascenso del Obradoiro a la ACB, y en el fútbol, ​​donde “pusimos el broche de oro con el ascenso a la Segunda Federación de la SD Compostela”. “Ahora toca pensar en los nuevos retos”, señaló el alcalde.

La concejala de Deportes, Pilar Lueiro, también felicitó al club y a todos sus integrantes. «No fue fácil lograr el ascenso en el primer año, y lo consiguieron. ¡Para el próximo año, aún mejor!», expresó.

En nombre de la SD Compostela, Antonio Agrasar agradeció al Ayuntamiento su apoyo y destacó que «hoy es un día de enorme alegría para la SD, pero también para toda la ciudad». Recordó los momentos difíciles que superó gracias a la «convicción de que, trabajando juntos, la Compostela daría este paso».