El Consorcio de Santiago licita las obras de restauración y conservación del Arco de Mazarelos

El Consorcio de Santiago ha sacado a licitación las obras de limpieza, restauración y conservación del Arco de Mazarelos, la única puerta de la antigua muralla medieval que se mantiene en su emplazamiento original.

Según ha informado la entidad en un comunicado, la actuación, publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, tiene como objetivo mejorar el estado de conservación de uno de los elementos patrimoniales más singulares de la Ciudad Histórica.

El presupuesto base de licitación asciende a 87.640,88 euros, mientras que el plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 4 de septiembre.

La intervención busca garantizar la conservación del monumento mediante trabajos de restauración destinados a frenar su deterioro y mejorar sus condiciones de preservación, siempre desde el máximo respeto a sus valores históricos, arquitectónicos y patrimoniales.

Los trabajos incluyen la limpieza y restauración de los paramentos, la eliminación de la vegetación y de la colonización biológica existente sobre la fábrica, así como la consolidación de las zonas que presentan un mayor grado de deterioro.

Asimismo, se actuará para solucionar los problemas ocasionados por la entrada de agua de lluvia mediante el saneamiento y la mejora de la estanqueidad de la parte superior del arco y de los encuentros con los edificios colindantes, con el fin de evitar las filtraciones que afectan al monumento.

Por último, se revisarán los encintados, se repararán los elementos deteriorados y se retirarán o recolocarán aquellos elementos ajenos al monumento que distorsionan su imagen y percepción.