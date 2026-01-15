El concello de Santiago presenta el nuevo modelo urbano para el Ensanche y avanza un proyecto piloto para Santiago de Chile

Transformar Compostela para ganar espacio público para las personas. Esa es la motivación y el objetivo del gobierno que lidera Goretti Sanmartín para un nuevo modelo urbano que parte de una premisa clara: "La vecina del Ensanche también tiene derecho a espacios públicos de calidad", en palabras del concejal de Urbanismo y Vivienda, Iago, Estegás. El Ayuntamiento abrirá un proceso de diálogo con la vecina para la definición final del proyecto a redactar.

El concejal de Urbanismo presentó este jueves un modelo de intervención en el viario del Ensanche que tiene como objetivo un nuevo modelo propio del siglo XXI. El Ayuntamiento cuenta con tres anteproyectos a cargo de tres equipos de arquitectura (RVR, Eduardo Cruz y Creus y Carrasco) , Este año, y lo dio a conocer la propuesta del gobierno para la calle Santiago de Chile, sobre lo que está previsto lanzar la licitación de la redacción del proyecto básico de construcción este año, y el proyecto para la Plaza de Vigo. El coste del desarrollo de Santiago de Chile asciende a 2,8 millones de euros y el de la Plaza de Vigo, se sitúa en 1,4 millones.

El anteproyecto, y en concreto el de Santiago de Chile que va a ser el proyecto piloto, es el inicio de un proceso colectivo de escucha con la vecianza, un punto de partida para la transformación del ámbito de la ciudad de Santiago más densamente poblado. Esta densidad de población (con una masa de más de 14.600 habitantes), propicia que tenga un comercio con vitalidad, pero también presenta carencias en espacios públicos para las personas.

Iago Lestegás explicó que se trata de un modelo propio de este siglo, con ejes y numerosos verdes multifucionales, donde la circulación es una de entre muchas funciones del espacio público. El modelo de intervención en el viario público, que parte de estudios previos, busca que haya aceras más anchas (3,6 metros) y accesibles, una calzada central (dirección única y un solo carril, 3,2 metros), y dos bandas laterales de 2,2 m para usos múltiples.

Santiago de Chile

En cuanto a Santiago de Chile, Iago Lestegás comparó la distribución actual del espacio con la sección tipo que hay actualmente frente a que se propone en este nuevo modelo de transformación urbana, que guarda coherencia con otras actuaciones puntuales que ya se han hecho (como por ejemplo el cruce de General Pardiñas) y mantiene la filosofía de ganar espacio público para las personas, como por ejemplo el arranque de la calle Loureiros con la creación de una placina.

Actualmente, Santiago de Chile cuenta con una anchura de 15 metros, de los que 10 están adicados a los coches y cinco a los peatones. Por lo tanto, hay un predominio del vehículo en la distribución del espacio público, además de árboles escasas y una red de saneamiento unitaria (pluvias y fecales).

Frente a un espacio prácticamente dedicado a los coches, la propuesta pasa por una calzada central con 3,2 metros (espacio compartido por vehículos y bicicletas), dos bandas laterales de 2,2 metros (con diferentes usos –árboles, bancos, terrazas–) y aceras de 3,6 metros. En este punto, también ha incidido en que este modelo permite alejar los árboles de las fachadas (porque las aceras son más altas), lo que favorece que puedan medrar sin provocar molestias. Y añadió que la distribución de los usos en las bandas será, precisamente, objeto de la definición en la redacción del proyecto con las aportaciones de la vecina en el proceso de participación, diálogo y escucha.

El modelo de Santiago de Chile hay un pequeño desnivel entre el acercamiento y la calzada pero en las intersecciones, al igual que a de otros puntos del Ensanche están cuota, se mantiene el mismo modelo de otras zonas del Ensanche.

"Es un modelo donde encajan las distintas funciones del espacio público. La circulación es una de las funciones del espacio público pero no es la única, como decimos con el Conector Central. Por lo tanto, hay que repartir el espacio público, que es limitado, de una forma justa, equitativa y eficiente entre los diferentes usos del espacio público", denfendió Iago Lestegás.

"Es un proyecto piloto de nuestra estrategia para el Ensanche, pero se enmarca en una estrategia más amplia para el Ensanche, se enmarca en una reflexión muy amplia para el conjunto del Ensanche y de la ciudad porque nos consideramos que la planificación es importante y que definir criterios y aplicar criterios a la hora de hacer obras y actuaciones de transformación urbana y no actuar con improvisación es importante", añadió.

Plaza de Vigo

Relacionado con este anteproyecto, dio a conocer también otro trabajo previo de este tipo para la Plaza de Vigo, "un espacio público de grandes dimensiones pero que muy poca gente percibe como espacio público". Actualmente, tiene un estacionamiento subterráneo que va a continuar en ese mismo lugar, pero el anteproyecto formula un acceso a la Calle Nova de Abaixo desde Santiago de Chile (como actualmente), y hacia Romero Donald por la Avenida de Vilagarcía desde Santiago de Chile (que implica un cambio de sentido de la circulación actual), liberando espacio público para las personas (no se podría circular desde la Avenida Rosalía de Castro).

La propuesta permite ganar la plaza para la ciudadanía, aprovechar la visita que cubre el acceso al párking para hacer un pequeño anfiteatro para una zona abierta con tratamiento vegetal (que se podrá aprovechar para un pícnic, por ejemplo), rodeado de árboles y con un pavimento de calidad, manteniendo la zona de juegos infantiles. "Este anteproyecto crea una plaza donde ahora mismo no la hay manteniendo el estacionamiento en el subsuelo", destacó.

Iago Lestegás remató que, al igual que con el concurso del conector central, el objetivo es "reorganizar los usos de la ciudad, para garantizar la multifuncionalidad del espacio público y mejorar la calidad de vida de las personas. La circulación es una de las funciones del espacio público, pero no es la única y tiene que convivir de forma eficiente, justa y armónica con el resto de funciones del uso público", sentenció.