El concello de Santiago autoriza obras en el espacio donde está el Coro Pétreo y la Capela do Cristo de Burgos, en la Catedral de Santiago de Compostela

La Xunta de Goberno Local ha autorizado varias actuaciones en el conjunto catedralicio de Santiago. La primera permitirá rehabilitar y ampliar el espacio dedicado a la exposición del Coro Pétreo del Mestre Mateo, mientras que la segunda se centrará en la restauración de las sacristías de la Capela do Cristo de Burgos.

Así lo anunció este lunes la portavoz del Gobierno municipal, Míriam Louzao, quien explicó que la intervención en el área expositiva busca mejorar la presentación de la reconstrucción parcial del coro, inaugurada en 1999, y reorganizar el espacio para incorporar nuevas piezas localizadas en recientes excavaciones arqueológicas.

La actuación abarcará una superficie total de 306,82 metros cuadrados, de los que 149,70 corresponderán a la ampliación del recinto. Además, el proyecto contempla la reorganización del recorrido y del discurso museográfico en torno a las piezas del Coro Pétreo, la instalación de un entarimado de madera y la renovación de la iluminación.

Por otra parte, el Ejecutivo local concedió licencia para restaurar las sacristías de la Capela do Cristo de Burgos, situadas en el lateral norte de la Catedral. La intervención cuenta con un presupuesto de ejecución material de 151.163,84 euros.

Los trabajos incluirán la restauración de los paramentos interiores y los pavimentos de ambas sacristías, así como la mejora del espacio exterior ubicado entre la sacristía oeste y la torre norte, una zona afectada por problemas de humedad. Asimismo, se renovará la instalación eléctrica en todos los ámbitos de actuación.

En materia de patrimonio, la Xunta de Goberno Local también aprobó el proyecto de reparación estructural y eliminación de humedades de la Quinta das Fontes, en Vidán. La actuación dispone de un presupuesto de 105.077,26 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Las obras prevén modificar la estructura de la cubierta para elevar el tragaluz de la escalera, sustituir las tejas deterioradas, reponer el falso techo de la planta baja, reforzar pontones y vigas, instalar nuevos canalones, carpinterías y barandillas, sanear los muros y ejecutar un sistema de drenaje exterior.

Otros asuntos

Entre los acuerdos adoptados este lunes, el Gobierno local aprobó también el expediente para licitar la construcción de un parque infantil y un área biosaludable en el entorno de la antigua estación de Verdía.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de 150.000 euros y contempla la creación de una zona de juegos infantiles de 269 metros cuadrados y otra destinada a ejercicios biosaludables de 275,89 metros cuadrados. Además, se acondicionarán alrededor de 90 metros cuadrados de senda peatonal.

Asimismo, el Ayuntamiento solicitará una ayuda de 240.000 euros a la Diputación de A Coruña para desarrollar el proyecto singular 'Turismo Sustentable Compostela Única', cuyo presupuesto global asciende a 300.000 euros.

La iniciativa se articula en torno a tres ejes: cultura, naturaleza y gastronomía. En el ámbito cultural, el Gobierno municipal propone reforzar la marca de Santiago como destino cultural mediante una estrategia de promoción de eventos y festivales de pequeño formato, complementada con una programación estable a lo largo del año.

En el apartado de naturaleza, Louzao destacó la oportunidad que supondrá la observación del denominado "anillo de diamantes" durante el eclipse previsto para el 12 de agosto, así como la histórica vinculación de Compostela con la observación del cielo, para poner en valor los recursos naturales y paisajísticos del territorio.

Por último, en el ámbito gastronómico, la propuesta incluye la organización de un evento destinado a visibilizar y promover la creatividad culinaria que caracteriza a la capital gallega.