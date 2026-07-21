El Concello de Santiago aprueba el 6 de mayo y el 16 de agosto de 2027 como festivos locales

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha aprobado este lunes los dos festivos locales de 2027, que serán el jueves 6 de mayo, con motivo de la Ascensión, y el lunes 16 de agosto, festividad de San Roque.

La propuesta salió adelante con el respaldo de BNG, Compostela Aberta (CA), PP, PSOE y los concejales no adscritos. Ambas fechas tendrán carácter de festivo retribuido y no recuperable, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 2001/1983.

Además, la Corporación municipal dio luz verde por unanimidad a dos declaraciones institucionales. La primera reclama el impulso de un modelo integral de apoyo a las familias cuidadoras y la mejora de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer y otras enfermedades graves (CUME). La segunda expresa el respaldo a la Plataforma de Afectados Polo Vertedoiro de Santiago de Compostela y a la Federación de Asociacións do Rural de Santiago (FERUSA) en su conflicto con la cantera de Miramontes.

En la declaración sobre los cuidados, el Ayuntamiento reconoce el "papel esencial" de las personas cuidadoras y subraya la necesidad de reforzar las políticas públicas dirigidas a las familias. Asimismo, insta al Gobierno de España a revisar de forma integral estas medidas de apoyo.

El texto también solicita que la futura regulación de la prestación CUME garantice una aplicación homogénea en todo el territorio, refuerce los mecanismos públicos de supervisión y asegure que la valoración de la necesidad de cuidados se realice de manera individualizada. Además, reclama que la reforma continúe desarrollándose mediante un diálogo permanente con las asociaciones de pacientes, las organizaciones representativas de las familias y los profesionales sanitarios.

En relación con la cantera de Miramontes, el pleno exige a la Xunta la elaboración de un proyecto técnico que contemple las actuaciones necesarias para retirar el material procedente de residuos depositado en la zona de Grixoa. Los grupos municipales también reclaman la adopción inmediata de las medidas necesarias para retirar el supuesto tecnosuelo y acometer la recuperación ambiental integral del área afectada, además de hacer público un calendario de actuaciones con plazos concretos.