Cineuropa celebra su 40ª edición en Santiago con más de 150 películas, grandes estrenos y un recorrido por sus cuatro décadas de historia

Cineuropa celebrará del 6 al 22 de noviembre su 40ª edición en Santiago de Compostela con una programación que reúne más de 150 películas y combina algunos de los títulos más destacados de los grandes festivales europeos, estrenos del audiovisual gallego y una retrospectiva especial con 62 filmes que han formado parte de la historia del certamen.

Bajo el lema '40 edicións movendo a nosa forma de mirar', esta edición conmemorativa fue presentada este viernes por el director del festival, José Luis Losa, y la concejala de Capital Cultural, Míriam Louzao. La propuesta gráfica, diseñada por el estudio Costa.io, ha sido conceptualizada en torno a la imagen de un ojo y lleva la firma de Patricia Portela.

Uno de los momentos destacados de esta 40ª edición será la entrega de los máximos reconocimientos del festival al productor gallego Felipe Lage, figura clave en el desarrollo del Novo Cinema Galego; a la actriz catalana Laia Marull, ganadora de tres premios Goya, y al cineasta francés Robert Guédiguian, cuya filmografía mantiene una estrecha vinculación con la trayectoria de Cineuropa.

El certamen rendirá también homenaje a Moisés González, trabajador jubilado que durante 36 años fue técnico del Teatro Principal, sede del festival, y proyeccionista. Recibirá una distinción durante la gala inaugural como reconocimiento a su trayectoria y a la labor de todas las personas que hacen posible el festival.

La inauguración estará protagonizada por 'Nina Roza', de la cineasta canadiense Geneviève Dulude-De Celles, reconocida con el premio al mejor guion en la Berlinale. El cierre llegará el domingo 22 de noviembre con 'As augas', debut en la dirección de la actriz gallega Ledicia Sola.

La programación completa ya está disponible en la página web del festival (cineuropa.gal). Las entradas se pondrán a la venta el próximo miércoles 4 de noviembre, a partir de las 11.00 horas, tanto en la taquilla de la Zona C como a través de compostelacultura.gal.

El palmarés de los grandes festivales europeos

La programación de Cineuropa 40 incorpora una amplia representación de películas reconocidas en los principales certámenes cinematográficos internacionales, entre ellos Cannes, Venecia, Berlín y San Sebastián. Según explicó José Luis Losa, la selección responde a criterios artísticos y no únicamente a los premios obtenidos por los filmes.

Entre los títulos destacados figuran 'Fjord', de Cristian Mungiu; 'Woman Unknown', de May el-Toukhy; 'Yellow Letters', de Ilker Çatak, y 'Tender Loving Care', de Mike Leigh. También se proyectarán películas como 'Minotauro', de Andrey Zvyagintsev; 'Fatherland', de Pavel Pawlikowski; 'All of a Sudden', de Ryusuke Hamaguchi; 'Coward', de Lukas Dhont, y 'Moulin', de László Nemes, entre otras.

El cine gallego, protagonista de la programación

La creación audiovisual gallega tendrá un papel destacado en esta edición, con el estreno en Galicia de varios largometrajes. Entre ellos se encuentran 'Tralovento', de Eloy Domínguez Serén; 'Todo es cárcel', de Eloy Enciso; 'Monstro', de Andrés Goteira; 'As augas', de Ledicia Sola, y 'Adiós, ríos', de Sebastián Uría, que competirá en la única sección competitiva del festival, integrada por 12 títulos.

Cineuropa acogerá además los estrenos mundiales de 'Hoxe e o resto do mundo', de Cecilia Díaz Betz, un documental sobre las trayectorias vitales y artísticas de Isaac Díaz Pardo y Mimina Arias de Castro, y 'Conversations with the Dead', de Fernando Cortizo, centrado en la investigación de fenómenos paranormales.

A esta selección se suma 'Die Gäste (Los invitados)', de Cristina Diz y Stefan Butzmühlen, una coproducción gallego-alemana ambientada en 1973. La programación se completa con títulos como 'Crías', de Xiana do Teixeiro; 'El milagro', de David Varela; 'Alén dos silencios', de Carmen PG Granxeiro; 'Todo pode esperar', de Borja Casal, y 'Prisciliano e a Gallaecia', de Aser Álvarez.

Una retrospectiva para recorrer 40 años de Cineuropa

La celebración del 40 aniversario contará con una sección especial que recupera 62 películas proyectadas a lo largo de las cuatro décadas de historia del festival. La selección, definida por José Luis Losa como una propuesta «caótica», nace de los recuerdos y las preferencias cinematográficas de las personas que han formado parte del equipo de Cineuropa.

La segunda gran retrospectiva estará dedicada a Alfred Hitchcock y a seis actrices vinculadas a su universo cinematográfico. Bajo el título 'As inmortais de Hitchcock', la sección rendirá homenaje a Eva Marie Saint, Vera Miles, Tippi Hedren, Kim Novak, Shirley MacLaine y Julie Andrews.

Con esta programación, Cineuropa conmemora cuatro décadas de trayectoria reivindicando el cine europeo e internacional, dando visibilidad a la producción gallega y recuperando algunas de las películas que han definido su identidad a lo largo de estos 40 años.