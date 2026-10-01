El Ayuntamiento de Santiago presentará un estudio de costes sobre la ampliación de la red de transporte hasta Os Tilos

El Ayuntamiento de Santiago presentará un estudio económico sobre los costes de la ampliación del servicio de transporte urbano hasta Os Tilos que será evaluado en una próxima reunión de la Comisión Técnica para el seguimiento del acuerdo entre Xunta y los municipios de Santiago y Teo para la cobertura de ese lugar con el transporte urbano de Compostela. Esto se acordó en la reunión celebrada hoy, en la que participaron el concejal de Movilidad, Xan Duro, y el gerente de Tussa, José Ramón Mosquera, así como la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, y la directora general de Movilidad de la Xunta de Galicia, Judith Fontenla.

En la comisión celebrada hoy, el concejal de Movilidad defendió que la nueva configuración de la red de transporte supone mejoras notables, no solo para el barrio de Santiago, sino también para el de Os Tilos. La línea 6, la más utilizada en la red, tendrá una frecuencia de 15 minutos, en comparación con los actuales 20. También explicó que actualmente "las líneas 6 y 12 suman un total de 29.895 expediciones anuales, lo que supone un total de 109 expediciones diarias en días laborables, en comparación con las 39.389 expediciones anuales y 128 diarias previstas para la Línea 6 en el nuevo contrato". También explicó que en 2025, la Línea 6 contó con casi 165.000 usuarios en las paradas de Os Tilos, frente a los 11.000 de la Línea 12, "que solo ofrece seis servicios de ida y vuelta y seis de ida y vuelta, y solo por la mañana".

El concejal de Movilidad explicó que "los cambios en la red de transporte de Santiago, así como los que afectan a Tilos, se basan en criterios de los técnicos municipales y de Tussa y que buscan mejorar la cobertura territorial y la eficiencia del servicio".

La alcaldesa de Teo, Lucía Calvo de la Uz, acompañada por la concejala de Transporte y Movilidad, Teresa Castro, asistió esta mañana a la convocatoria de la Comisión de Supervisión, convocada por la Xunta de Galicia tras una solicitud del gobierno local de Teo. En la reunión, la alcaldesa de Teo exigió que se cumpliera exhaustivamente el acuerdo vigente, prorrogado en 2024 hasta septiembre de 2028.

Además, el Ayuntamiento de Santiago ha adelantado que, con el nuevo contrato, si se mantienen las líneas 6 y 12, aumentarán los costes, por lo que tanto la Xunta de Galicia como el Ayuntamiento de Teo han solicitado un estudio económico sobre estos incrementos para analizarlo en detalle.

Las tres partes implicadas han sido invitadas a una nueva reunión para debatir este asunto.