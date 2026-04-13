El Ayuntamiento de Santiago licita la instalación de cubiertas textiles en los parques infantiles de las Fontiñas y de la plaza de la Constitución

La Xunta de Gobierno aprobó en la sesión ordinaria de este lunes el expediente para licitar el suministro, instalación y mantenimiento de cubiertas textiles para los parques infantiles de las Fontiñas (calle de Berna con la calle de Lisboa) y de la plaza de la Constitución.

El importe de este contrato se sitúa en 397.407,87 euros y se divide en dos lotes. El lote 1, para el parque de las Fontiñas, tiene un presupuesto base de 186.686,37 euros, y el lote 2, para el parque infantil de la plaza de la Constitución, de 210.721,50 euros.

La portavoz municipal señaló que el plazo de ejecución es de cinco meses. "Se trata de un proyecto muy demandando y muy necesario que por fin imos hacer realidad", valoró.

Míriam Louzao detalló que el pliego técnico requiere abastecer e instalar cubiertas de estructura metálica y formadas por una membrana de alta resistencia en tejido de poliéster con recubrimiento de PVC por ambas caras en color blanco cerebro. con una garantía para diez años, además de su mantenimiento preventivo y correctivo. Los materiales tendrán que ser eficaces frente a la incidencia de la radiación solar, impermeables, resistentes a los refachos de viento, ligeros e ignífugos.

El parque infantil de la calle de Berna tiene una superficie total de 500 m2, con una longitud máxima de 30 m y una anchura de 20 metros y con vegetación en el entorno. La cubierta deberá armonizarse con esta vegetación y, por lo tanto, podrá cubrir total o sólo parcialmente la superficie del parque pero garantizando que protege de la lluvia todos los elementos de juego.

El parque de la Constitución tiene 270 m2 (28 x 12 m), si bien la cubierta podrá abarcar una superficie mayor para abarcar los espacios de estancia situados alrededor.

Conexión de Sabugueira a la red de abastecimiento

En cuanto a la contratación, la Junta de Gobierno adjudicó a la empresa PROYFE SL la redacción del proyecto para la conexión del sector Lavacolla a la red general municipal de abastecimiento de agua, por un importe de 56.435,01 euros.

Se proyectarán unos 8 kilómetros de tuberías para las que se estima un presupuesto de ejecución material de 961.560 euros. El plazo total para los trabajos es de cinco meses, divididos en tres fases: tres meses para presentar el proyecto preliminar, un mes para redactar el proyecto de tramitación y un mes para el proyecto final.

"Se trata de un proyecto estratégico porque permitirá dotar de la presión y del caudal necesario un sector de la red, condición indispensable para continuar ampliando el servicio nuevas zonas y viviendas", destacó la vocera del gobierno.

El abastecimiento de agua potable en los lugares situados a cargo de la antigua carretera nacional N-634 y de la carretera municipal Mourentán-Costa se suministra en la actualidad desde el Ayuntamiento de Boqueixón, a través de una conexión ubicada en las inmediaciones del aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro regulada mediante un convenio entre ambos ayuntamientos. El objetivo inicial del presente convenio fue abastecer el aeropuerto más fue ampliando el servicio en la zona.

Actualmente, esta configuración hidráulica y administrativa y las condiciones técnicas de presión y caudal no permiten asumir adecuadamente las nuevas demandas, especialmente las que proceden de puntos elevados, como es el caso de Vilamayor o Neiro. Además, los costes de adquisición al Ayuntamiento de Boqueixón son superiores a los que supondrá el abastecimiento desde la ETAP del Tambre.

El nuevo proyecto de conexión vendrá a dar solución a esta situación. Por otro lado, Míriam Louzao destacó que esta fue una obras priorizadas en el marco del Pacto por el rural.

El programa de necesidades que el contrato debe cubrir incluye:

• Proyectar la arteria de conexión del sector con la red general desde La Sionlla de Arriba, pasando por los lugares de Reboredo y Casales, hasta el lugar de La Lavacolla.

• Definir el refuerzo de la red general de abastecimiento en el ámbito de los suelos urbanizables previstos en el PGOM en el entorno de Formarís y de la Sionela de Arriba.

• Conectar al sector de Lavacolla los lugares de Vilamayor y Neiro.

• Definir la desconexión del aeropuerto de este sector, manteniéndose su abastecimiento desde la red del Ayuntamiento de Boqueixón.

• Diseñar la implantación de la red en los lugares de Reboredo, Casales, Vilamayor y Neiro.

Premio SELIC

El gobierno local aprobó también las bases de la convocatoria del Premio SELIC de creación literaria 2026, que tiene como objetivo incrementar la presencia de Santiago de Compostela en la literatura escrita en gallego.

Mínima Louzao recordó que el premio tiene una dotación de 6.000 euros y pueden concurrir a él obras inéditas en los géneros de narrativa, poesía, teatro y ensayo que tengan Santiago de Compostela como marco de la acción o referencia fundamental. Las obras galardonadas se publicarán en la colección SELIC que edita el Ayuntamiento.

El plazo de recepción de originales se abre al día siguiente de que se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y finaliza el 10 de septiembre de este año. Tendrán que enviarse al Ayuntamiento de Santiago de Compostela (apartado de correos 10. 15.780 Santiago de Compostela) en archivo digtal editable y en papel, junto con un cerrado identificado mediante lema o pseudónimo que debe contener los datos de la obra y de su autoría. El veredicto del jurado se hará público en el mes de diciembre.

Otras materias

Asimismo, se han aprobádose las bases para participar en el VII Mercado del Libro, que tendrá lugar los días 23 y 24 de mayo de 2026 en la plaza Aurelio Aguirre, en el marco de la Fiesta del Banquete de Conjo.

La Junta de Gobierno también dio luz verde a la justificación del convenio firmado con Cruz Roja Española, con un importe de 124.607,24 euros, para el sostenimiento del programa Semus Compostela, que tiene como finalidad la atención a las urgencias de carácter social cuando los Servicios Sociales Municipales no están operativos y con un tiempo de respuesta muy breve. El SEMUS está disponible los 365 días del año, entre semana en horario de 00:00 a 8 h y de 15 h a 24 h, y los sábados, domingos y festivos las 24 horas.

En lo relato a las licencias urbanísticas, se han otorgado las siguientes para obra mayor: rehabilitación de las fachadas y de la cubierta del edificio situado en el apartado 1 de la calle de Padrón; renovación de instalación y acabados en una vivienda de la Carrera del Conde, 20B; y construcción de una vivienda unifamiliar en la calle Sergude, 2.

Por urgencia, se han autorizado los créditos iniciales para la prestación por parte de TUSSA de los Servicios de la ORA, grúa, depósito y gestión de pasarela intermodal, para la anualidad 2026: 150.713,51 euros para la pasarela intermodal y 1.798.292,43 euros por la prestación de los servicios de la ORA, grúa y depósito.