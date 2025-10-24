Avanza la modificación del PXOM en el ámbito del antiguo colegio Peleteiro y el gobierno llevará su aprobación provisional al próximo pleno

El gobierno de Santiago llevará al próximo Pleno de la corporación municipal la aprobación provisional de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) en el ámbito del PERI-12, la aparcela del antiguo colegio Peleteiro, situada en el corazón del Ensanche. Tras su aprobación inicial en febrero de este año, la modificación puntual se sometió a información pública durante dos meses, período en el que se formularon tres alegaciones. Este lunes día 27 tendrá lugar la Comisión informativa de Urbanismo en el que, entre otros asuntos, el concejal Iago Lestegás explicará la documentación y los trámites realizados. El próximo jueves será la votación para la aprobación provisional de la modificación puntual del PGOM y, en unos meses, podría aprobarse de forma definitiva.

La modificación puntual del PXOM en este ámbito es la primera revisión de usos que sale adelante desde 2003 y tiene varios objetivos. Por un lado, se pretende revisar la ordenación de usos vigente con dos fines específicos: proteger el comercio de proximidad que define y le da carácter al Ensanche, evitando la implantación de un centro comercial; y priorizar el uso residencial introduciendo además una reserva importante de vivienda protegida en el centro de la ciudad.

En este sentido, el concejal de Urbanismo aclaró que el plan vigente establece una superficie máxima de uso residencial de 4.500 m2, mientras que la ordenación propuesta permite hasta 16.300 y obliga a destinar la vivienda protegida al menos el 45% de la superficie total edificable, excluida la planta baja. Con esta modificación, indicó, el uso residencial pasa de ser opcional y minoritario a ser el uso característico y se elimina el uso hotelero, que de acuerdo con la ordenación vigente podría ocupar hasta 7.000 m2.

El segundo objetivo general es redefinir la volumetría para crear espacios urbanos de calidad. Así, se reduce la edificabilidad de 23.500 a 19.000 m2 construidos de uso lucrativo, manteniendo el aprovechamiento urbanístico y las dotaciones públicas de cesión obligatoria definidas en 2005: un equipamiento público de 900 m2 y un espacio libre público de 1.395 m2. De este modo, Iago Lestegás explicó que se configura un espacio público de calidad orientado al sudoeste (hacia la calle de San Pedro de Mezonzo), pero con un acceso amplio y diáfano desde el norte (desde la calle de la República Argentina).

Alegaciones

En cuanto a las alegaciones, en la primera de ellas, presentada por una comunidad de propietarios de la entorno, se móstra la conformidad con la ordenación aprobada inicialmente pero se solicita, entre otras cosas, extremar las precauciones en la ejecución de la obra para paliar posibles afecciones a su edificio.

En la segunda, presentada por varias comunidades de propietarios de la entorno, se añade que la propuesta vulnera los criterios actuales del urbanismo, se cuestiones el procedimiento de tramitación, se solicita la rehabilitación del edificio existente para usos públicos y se describen afecciones concretas a sus edificios.

En la tercera, presentada por un particular, se añade que la modificación propuesta desplega el desarrollo urbano sostenible y se hagan varias consideraciones de carácter jurídico.

Tras examinar las alegaciones presentadas, en el bloque más grande se amplía el retrato del primer ático de 1 a 2,5 metros en la zona de contacto con el edificio sito en el número 13 de República Argentina, y se recuerda también este ático 2,5 metros respecto al patio, manteniendo los 3 metros ya definidos en el documento inicialmente aprobado con respecto a la fachada orientada a la plaza. Al incrementar el retranqueo de este ático, se mejora la relación de la nueva edificación con respecto a los edificios de la entorno.

Espacios de calidad

La memoria justificativa del documento de planeamiento garante espacios de calidad, incluyendo condiciones adecuadas de alumbrado y ventilación como recogen las Normas de Habitabilidad de Galicia. Además, se introducen condiciones para la urbanización del espacio libre público que deberá ejecutar la propietaria de los terrenos edificables simultáneamente a la construcción de los nuevos edificios: plantación de árboles, sistemas de drenaje urbano sostenible y pavimentos permeables, actuaciones complementarias en las calles de San Pedro de Mezonzo y República de Argentina para garantizar la integración con el nuevo espacio público y perspectiva de género y accesibilidad universal en el diseño del espacio público.

La propuesta de modificación de planeamiento contó con la conformidad de la Sareb, propietaria del terreno, a través de una carta de su director a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. En junio de este año, tras una reunión en Santiago entre la regedora y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el que también participó el concejal de Urbanismo, el Gobierno anunció la inscripción de esta parcela en la nueva Empresa Pública de Vivienda del Estado en el marco del traspaso de activos de la Sareb, un proceso que está en marcha.

Aprobación definitiva del PEID para la implantación del IDIS

Por otro lado, el gobierno también propondrá al Pleno la aprobación definitiva del Plan especial de infraestructuras y dotaciones (PEID) que ordena la implantación del nuevo edificio del Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) en la Choupana, en un ámbito calificado como equipamiento universitario al sur de la avenida del Maestro Mateo. El ámbito del PEID tiene una superficie de 5.817 m2 y la mayor parte de él corresponde a una parcela de 4.278 m2, propiedad de la Compañía de Gesús, donde se prevé la construcción del edificio y que el IDIS se compromete a adquirir, pero debe incorporarse a dominio público.