La alcaldesa de Santiago traslada la "solidaridad total" de la corporación municipal compostelana con el pueblo venezolano tras los terremotos

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, trasladó la "solidaridad total" de la Corporación municipal con el pueblo venezolano tras los dos terremotos que sacudieron el país el pasado miércoles.

La regidora compostelana inició la rueda de prensa de este viernes expresando sus condolencias por las 235 personas fallecidas y el elevado número de heridos que dejaron los dos seísmos, de magnitudes 7,5 y 7,2 en la escala de Richter.

"Toda nuestra solidaridad, toda nuestra fuerza y también un abrazo muy grande a la comunidad de Venezuela y a la propia comunidad venezolana en Santiago", afirmó.