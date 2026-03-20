La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín destaca que el proceso de contratación del transporte urbano continúa con la presentación de cinco empresas y se compromete a que el autobús irá a Busto

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, informó sobre el avance del proceso de licitación del nuevo contrato de transporte urbano, un contrato que describió como “fundamental para mejorar la movilidad de nuestra vecindad” y, en general, para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de Santiago. En este sentido, informó que cinco empresas se han postulado y que, por lo tanto, el proceso está en marcha. La alcaldesa también se comprometió con la vecindad rural y afirmó que el autobús llegará hasta la parroquia de Busto.

Sanmartín explicó que el pasado miércoles 18 finalizó el plazo para presentar ofertas, tras lo cual se reanudó y prorrogó dicho plazo para facilitar que las empresas interesadas pudieran analizar la documentación una vez resueltos favorablemente los cinco recursos presentados ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGAL).

«El proceso de licitación avanza, por lo tanto, como debe ser», declaró la alcaldesa de Santiago de Compostela. En este sentido, se mostró satisfecha de que, a pesar de las reticencias manifestadas, este contrato «haya despertado el interés de un número significativo de empresas».

Precisamente ese mismo viernes se convocó la primera mesa de contratación para recibir las ofertas, confirmándose la participación de cinco empresas: Castromil SA, Empresa Martín SA, Transportes Rober SAU, UTE Stellae Urbano Santiago y Viguesa de Transportes SL.

La alcaldesa también destacó el respaldo legal del proceso y subrayó que el gobierno municipal trabajará para agilizar los siguientes pasos. “Vamos a agilizar todo lo posible para que el trabajo en la mesa de contratación sea rápido y se resuelva una competencia que es absolutamente fundamental y necesaria para la movilidad de los residentes de Santiago”, afirmó. Un proyecto que es “un proyecto ambicioso, que brindará más y mejor servicio y que resolverá muchas necesidades que hasta ahora no estaban cubiertas”. Y recordó que el proyecto anterior, formulado como una concesión, tuvo que ser abandonado por no cumplir con las determinaciones legales indicadas por la TACGAL, por lo que ahora se ha optado por un contrato de servicio.

"Esperamos contar con toda la colaboración necesaria de los servicios internos para que el proceso continúe con éxito, porque es evidente que si hay algo que Santiago necesita, es ante todo un nuevo modelo de transporte urbano. Para nosotros es una prioridad absoluta", indicó.

En este sentido, se refirió al transporte rural y, específicamente, a la parroquia de Busto. Como contexto, la alcaldesa recordó que el nuevo servicio de transporte no es una concesión con líneas preestablecidas, sino un contrato de servicio, en el que el Ayuntamiento contrata kilómetros de servicio y los adapta a las necesidades.

Se está diseñando un sistema de líneas alimentadoras que dará servicio a la zona rural, algo que “no se contemplaba en la propuesta anterior”. “Conscientes de la necesidad imperiosa de brindar un mejor servicio a la zona rural, diseñamos esas líneas alimentadoras. Y ese sistema se irá ajustando en la práctica. Por lo tanto, podemos asegurar que el autobús llegará a Busto, sin ninguna duda”, afirmó.

Sesión plenaria sobre el presupuesto

Por otro lado, la alcaldesa confirmó que la próxima semana se celebrará una sesión plenaria extraordinaria para debatir el proyecto de presupuesto. Según explicó, tendrá lugar el miércoles 25 por la tarde, de manera que los numerosos temas previstos para este mes, que no pudieron debatirse en un solo día, puedan distribuirse en dos sesiones.

El alcalde destacó que el proyecto presupuestario aborda el aumento del costo de los servicios públicos (los 14,1 millones que cuestan la limpieza y la recogida de residuos, los 4,2 millones de euros que factura la nueva depuradora de aguas residuales o el nuevo contrato para los centros socioculturales o los servicios de conciliación). En general, la partida que refleja la mayoría de estos servicios crece un 5,65 % y supera los 70 millones de euros.

Las cuentas que el gobierno presenta al pleno impulsan la protección social, un área de gasto que crece un 250% y en la que destacan los 6,3 millones de euros destinados al servicio de asistencia domiciliaria, añadió Goretti Sanmartín. Además, el presupuesto incluye 2 millones de euros para mantener las ayudas a entidades y asociaciones sociales, culturales y deportivas.

La propuesta presupuestaria también permitirá un aumento en el número de bomberos (6), policías (3), personal de administración general para servicios esenciales (5), trabajo social (2), deportes (1) o informática (1). Además, incluye importantes inversiones, como 2 millones de euros para zonas rurales, 400.000 euros para la reparación del pabellón de Lamas de Abade, un millón de euros para la Casa dos Maiores, 893.000 euros para el colector de la Avenida Lugo y otro millón de euros para la Fábrica Salgueiriños.