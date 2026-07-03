La alcaldesa de Santiago celebra los avances en el aparcamiento del CHUS tras dos años "muy largo" y pide a la Xunta "máxima celeridad"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha valorado positivamente los avances en el proyecto del futuro aparcamiento del CHUS, aunque ha reconocido que los dos años transcurridos desde la firma del protocolo con la Xunta fueron "muy largos". Por ello, ha reclamado al Gobierno gallego "la máxima celeridad posible" para que la infraestructura sea una realidad cuanto antes.

Tras el anuncio realizado el martes por las consellerías de Vivenda y Sanidade, que prevén la construcción de un aparcamiento de 1.500 plazas y otro provisional de 500 mientras se ejecutan las obras, la regidora ha calificado la noticia como "muy buena" para el conjunto del área sanitaria.

En su comparecencia semanal, Sanmartín recordó que durante este tiempo el Ayuntamiento solicitó en varias ocasiones la convocatoria de la comisión de seguimiento para conocer la evolución del proyecto y participar en su diseño.

"No voy a ocultar que fueron dos años muy largos", afirmó, aunque insistió en que esa demora no debe hacer perder de vista "lo realmente importante", que es avanzar en una solución definitiva al problema de aparcamiento del hospital, acompañada de nuevos accesos y de una reordenación del entorno.

La alcaldesa destacó que el proyecto supondrá "un paso de gigante en la movilidad" y recordó el compromiso económico del Ayuntamiento, que financiará el 10% del coste de los terrenos y de las obras, además de bonificar el 95% del ICIO y del IBI.

Respecto al cambio de ubicación del futuro estacionamiento, que se trasladará a la avenida Mestra Victoria Míguez, explicó que el gobierno local todavía no ha podido realizar un análisis detallado porque la documentación recibida es "muy pequeña". Aun así, consideró que, en principio, se trata de "una buena idea", ya que permitirá reducir el tráfico en la parte alta de la zona, mejorar el acceso peatonal y ordenar de forma más adecuada los espacios libres.

En este sentido, avanzó que el Ayuntamiento espera recibir próximamente la documentación técnica para comenzar a trabajar de forma conjunta con la Xunta. "Nuestros servicios técnicos van a colaborar, por supuesto, desde Urbanismo, Movilidad y Obras, en todo lo necesario para que Santiago resuelva este problema con las mejores soluciones", aseguró.

Durante su intervención también se refirió al líder de la oposición, Borja Verea, quien celebró los avances del proyecto. Sanmartín expresó su deseo de que mantenga esa misma actitud respecto a otros asuntos estratégicos para la ciudad, como el futuro de la parcela del antiguo Peleteiro o la reivindicación de la capitalidad de Santiago.

Con todo, insistió en pedir al Ejecutivo autonómico "la máxima celeridad posible" para desarrollar tanto el aparcamiento definitivo como la solución provisional.

Cambio de escenario para la inauguración de los Xogos do Eixo

La alcaldesa anunció además que la ceremonia inaugural de los Xogos do Eixo Atlántico se trasladará al Estadio Verónica Boquete de San Lázaro debido a las altas temperaturas previstas para los próximos días.

La competición, que se celebrará entre el 5 y el 10 de julio con entrada gratuita, reunirá a delegaciones de Galicia y Portugal en distintas disciplinas deportivas, todas ellas con pruebas masculinas y femeninas. La inauguración comenzará a las 18.30 horas.

Sanmartín explicó que la organización seguirá de cerca la evolución de la situación meteorológica para garantizar "el confort y la seguridad" de deportistas y asistentes, al tiempo que animó a la ciudadanía de Santiago y de la comarca a participar en el evento.

Nuevo espacio de usos múltiples en A Rocha

Por otra parte, la regidora informó de que la Diputación de A Coruña ya dispone de una propuesta de adjudicación para la construcción de un nuevo espacio de usos múltiples en el Centro Sociocultural de A Rocha.

La actuación consistirá en la creación de un adro cubierto destinado a la celebración de actividades organizadas por la asociación vecinal y por el Ayuntamiento, además de funcionar como zona de descanso en la parte posterior del edificio.

El proyecto tendrá un coste aproximado de 190.000 euros, incluyendo la redacción del proyecto y la ejecución de las obras. La Diputación financiará el 60% de la inversión, mientras que el Ayuntamiento asumirá el 40% restante, unos 74.000 euros.