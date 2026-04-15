La alcaldesa Goretti Sanmartín visita las obras del Barrio Verde de Pontepedriña, donde se implementa un sistema pionero para la gestión de las aguas pluviales

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, visitó este miércoles el Barrio Verde de Pontepedriña junto con el concejal de Vías y Obras, Xesús Domínguez, para supervisar la actuación de renaturalización que impulsa el Ayuntamiento de Santiago. En esta intervención destaca el novedoso sistema de gestión de las aguas pluviales, destinado a aumentar la resiliencia de la ciudad frente al cambio climático, que supone un cambio de paradigma.

Como alternativa a la recogida del agua de la lluvia por la red municipal de drenaje, se está trabajando en un nuevo sistema de conducción hacia las nuevas zonas verdes de la calle, diseñadas como áreas drenantes. La función de éstas es eliminar los residuos y la contaminación del agua y favorecer su infiltración en el terreno. El funcionamiento de este nuevo sistema, que será medido en los próximos años, servirá para transformar otras áreas de Santiago y mejorar la adaptación de la ciudad frente a eventos climáticos imprevisibles y de mayor pluviometría, como los que se registraron durante el pasado invierno.

En declaraciones a los medios de comunicación, Goretti Sanmartín hizo hincapié en que "Compostela avanza hacia un nuevo modelo de gestión del agua pluvial más sostenible y que permitirá paliar los efectos del cambio climático y reducir el riesgo de inundación en otros puntos de la ciudad". Sanmartín Rey destacó que los trabajos en el Barrio Verde de Pontepedriña avanzan y puso el foco en el carácter modélico de esta actuación, que tiene como objetivo mejorar la calidad ambiental del espacio público y la vida de las personas.

Extensión da zona verde por Pontepedriña

La regidora y el responsable municipal de Vías y Obras iniciaron la visita en la calle del Escultor Camilo Otero, donde pudieron observar la intervención en el parque Eugenio Granell y en el lunes del IES de Pontepedriña. Desde allí revisaron también la balsa de biorremediación destinada a recoger el agua de la lluvia de la calle de Amor Ruibal, así como la calella por lo que discurre el canal.

A continuación, en la calle de Amor Ruibal, Sanmartín y Domínguez comprobaron la transformación casi completa de un margen de la vía y la evolución de los trabajos en la otra.

La renaturalización abarca todo el barrio de Pontepedriña, con una inversión de 1,8 millones de euros. Está incluida en el proyecto Entre Sar y Sarela, del que forma parte el Ayuntamiento junto con la USC y cuenta con el cofinanciamiento de la Unión Europea con fondos Next Generation a través de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica. En palabras de la alcaldesa, esta profunda intervención supone "extender hasta la calle Amor Ruibal la zona verde que anteriormente ficaba limitada al Parque Eugenio Granell".

Avance de las obras y mejora del espacio público

En los últimos meses, la actuación avanzó con la realización de trabajos de mejora en las zonas verdes adyacentes al barrio siguiendo los criterios del Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural (IBADER) para incrementar la calidad ambiental, con la plantación de especies autóctonas, la reducción del impacto de infraestructuras y la creación de zonas de estancia más cómodas y saludables. Estas actuaciones se localizan en la calle del Escultor Camilo Otero, la faja verde del parque Eugenio Granell y la plaza del Pintor Laxero, donde los trabajos se están ejecutando en este momento.

El pavimento de las aceras está siendo sustituido por materiales drenantes que permiten la infiltración del agua y el intercambio gaseoso.

En Amor Ruibal se distribuyó la superficie con mayor eficiencia, reduciendo el espacio para coche, manteniendo la circulación en ambos sentidos, en favor de más zonas destinadas al verde urbano, a la infiltración del agua de la lluvia, a la estancia y a otras formas de movilidad.

También avanza la construcción de una plataforma única en el área frente el instituto y el centro sociocultural, que incrementará la seguridad y la accesibilidad para todas las personas.