El alcalde de Ames espera la firma del convenio entre Raxoi y el Consorcio de Bomberos tras hablar con la Diputación

Blas García ha apuntado que este no es un problema únicamente de Santiago, sino que afecta a todos los ayuntamientos del área metropolitana. "Lo que reclamamos todos los alcaldes desde hace muchísimo tiempo es que haya un servicio"

El alcalde de Ames, Blas García, ha avanzado que en los últimos días habló con el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, quien le avanzó que la firma del convenio entre Raxoi y el Consorcio de Bomberos es "inminente" y que "faltan unos flecos por cerrar".

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación tras ser preguntado por la situación que afronta el parque comarcal de Santiago en las últimas semanas.

En este contexto, García ha apuntado que este no es un problema únicamente de Santiago, sino que afecta a todos los ayuntamientos del área metropolitana. "Lo que reclamamos todos los alcaldes desde hace muchísimo tiempo es que haya un servicio", remarca.

García, ha recordado que la estrategia de la Xunta es que sean las ciudades las encargadas de la gestión comarcal, por eso "piden que esto se haga de una vez". "Llevamos dos años esperando por el convenio y a día de hoy no está", subraya.

Asimismo, ha indicado que según las conversaciones con el Gobierno provincial el convenio estaría en un "estado avanzado, pendiente de algunos flecos administrativos por resolver", siendo su firma "inminente".

Con todo, el alcalde ha concluido recalcando que "espera que sea así por el bien de todos".

