PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 31/01/2023

Abrimos o programa coa actualidade deste último día de xaneiro e buscando a previsión metereolóxica para as vindeiras horas. Como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe o noso convidado é o xerente da área sanitaria Pontevedra - O Salnés, o doutor José Flores. Ademais, completamos o programa co espazo Cronopios que hoxe ten como protagonista á xornalista e escritora María Solar para presentar a súa novela "A culpa".