PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 15/11/2022

Abrimos o programa coa actualidade da xornada e conversando co concelleiro de Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes. Buscamos a previsión metereolóxica para as vindeiras horas e, como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe as nosas convidadas son Ana Santos desde "De vella a bella" e Ana Gómez, coordinadora de weall.org. Completamos o programa co espazo Cronopios e as mellores recomendacións de Mercedes Corbillón.