PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 24/08/2023

Analizamos a actualidade: pre alerta por seca no río Lérez, proyecto de reforma no instituto Valle Inclán o petición del PP de nomear filla predilecta a xogadora de fútbol Teresa Abelleira. Imos de ruta polas praias e saimos a rúa, para recoller opinións, gracias a Noa Pichel e Sofía Caamaño. Tras o pacto de goberno en Cambados falamos co seu alcalde Samuel Lago. Recibimos a visita de Juan García, director do grupo de teatro Arume de Pontevedra. E exprimimos a parte final do programa para repasar a axenda de ocio e cultura do último fin de semana do mes de agosto.