Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra (19-02-2020)

Comezamos o programa coa actualidade do día e conversando co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Jose Manuel Cores Tourís. Buscamos a predicción metereolóxica e recibimos a visita do IES Valle Inclán. Como cada mércores, sometemos ao noso cuestionario persoal aos políticos pontevedreses: Silvia Carballo, concelleira de Economía, Emprego, Normalización Lingüística e Turismo en Bueu, é hoxe a convidado. Completamos o programa coa visita de Rena Ortega para rematar entre dúas augas.