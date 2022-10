PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 04/10/2022

Abrimos o programa coa actualidade desta xornada de martes e conversando co primeiro tenente de alcalde e concelleiro de Medio Ambiente, Obras e Infraestruturas de Caldas de Reis, Manuel González. Como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe o noso convidado é alcalde da Illa de Arousa, Carlos Iglesias. Completamos o programa co espazo Cronopios que hoxe ten convidada: a ilustradora Laura Agustí para presentar o seu libro "Historia de un gato".