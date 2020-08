Más de Uno Pontevedra (17-08-2020)

Onda Cero Pontevedra

Iniciamos unha nova semana con mal tempo. Coñecemos a previsión para os próximos días. Medran os casos por cornavirus na área sanitaria Pontevedra-Salnés. Escoitamos o último balance da directora asistencial. O sector da hostelería impulsa una iniciativa a través de código QR para garantizar a seguridad sanitaria; en especial, en establecementos de ocio nocturno. Tamen, peregrinamos pola actual situación da Ruta Viño Rías Baixas. E repasamos as últimas novas do deporte e, con Abel Millán, descubrimos moitas curiosidades do mundo do motor.