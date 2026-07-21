Varios detidos e rexistros para desartellar a unha banda perigosa

A garda civil desartellou un entramado criminal do coñecido como “El Tren de Aragua” adicado á comisión de roubos con violencia e tráfico de drogas con 6 rexistros en toda España dos que un foi realizado en Ourense.
A investigación comezou con con un asalto realizado nunha localidade próxima a León onde conseguiron un botín de máis de 100 mil euros en xoias e 10 mil euros en metálico.
Seleccionaban ás víctimas facendo un estudo previos dos seus movementos para despois amordazales e maniatalas con bridas e ameazalas con armas de fogo.
Froito dos rexistros 4 persoas ingresaron na cadea por pertenza a organización criminal, roubos con violencia, tenencia ilícita de armas, lesións, danos, detención ilegal e contra a saúde.
Foron incautados gran cantidade de teléfonos móviles, munjción, matrículas falsas, medio kilo de cocaína, 182 gramos de MDMA e máis de un cento de pilulas.