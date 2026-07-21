Operación "El Tren de Aragua"

Varios detidos e rexistros para desartellar a unha banda perigosa

Houbo 4 detidos e rexistros incluído un en Ourense

Paco Sarria

Ourense |

La Guardia Civil desarticula un punto de venta de drogas en Cullera
La Guardia Civil desarticula un punto de venta de drogas en Cullera | Guardia Civil Valencia

A garda civil desartellou un entramado criminal do coñecido como “El Tren de Aragua” adicado á comisión de roubos con violencia e tráfico de drogas con 6 rexistros en toda España dos que un foi realizado en Ourense.

A investigación comezou con con un asalto realizado nunha localidade próxima a León onde conseguiron un botín de máis de 100 mil euros en xoias e 10 mil euros en metálico.

Seleccionaban ás víctimas facendo un estudo previos dos seus movementos para despois amordazales e maniatalas con bridas e ameazalas con armas de fogo.

Froito dos rexistros 4 persoas ingresaron na cadea por pertenza a organización criminal, roubos con violencia, tenencia ilícita de armas, lesións, danos, detención ilegal e contra a saúde.

Foron incautados gran cantidade de teléfonos móviles, munjción, matrículas falsas, medio kilo de cocaína, 182 gramos de MDMA e máis de un cento de pilulas.

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