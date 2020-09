A Xunta aposta pola dixitalización para recuperación económica

O vicepresidente económico e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, participou esta mañá na Coruña nun encontro con AJE Galicia e as asociacións provincias de xoves empresarios da Comunidade, na que avaliaron propostas para que o tecido empresarial galego lidere o salto dixital que permita alcanzar a recuperación económica.

Conde lembrou que o obxectivo desta nova lexislatura pasa por estar preto do tecido produtivo, facilitando a súa modernización a través da dixitalización e da innovación, ademais de impulsar a súa transformación tendo en conta a transición enerxética. Por iso, este encontro foi unha oportunidade para achegarse de primeira man á situación real dos novos emprendedores e coñecer as súas propostas.

Desde o inicio da pandemia, a Xunta xa activou medidas de fomento da dixitalización na empresa por importe de 26M€ -para as que se recibiron ata o momento preto de 4250 solicitudes- para facer máis doado o día a día dos emprendedores. De feito, aínda está aberto o prazo para o Cheque dixital para incorporar novas tecnoloxías ás empresas; ou para o programa Galicia Exporta Dixital, que este ano chega tamén ao sector comercial.

Conde incidiu en que a prioridade é impulsar a recuperación da economía galega, para o que Galicia conta co Plan de reactivación económica, dotado con 3043M€ de investimento público-privado. Neste sentido, Galicia creou 259 empresas en agosto, o que supón un aumento do 33% con respecto ao mesmo mes do ano pasado. Lembrou que a Comunidade avanzará no reto da dixitalización e da transición enerxética a través dos fondos europeos con tres proxectos tractores centrados no hidróxeno verde, a economía circular e a fabricación de fibras téxtiles a partir da celulosa soluble da madeira: “Iniciativas útiles para xerar emprego, atraer investimento e que Galicia adquira un claro protagonismo nesta transición”, asegurou Conde.

Lois Babarro, representante de los jóvenes empresarios de Ourense, propuso cinco grandes retos ante el conselleiro.

● I + D + I. La apuesta continua por la investigación, desarrollo e innovación.

● La apuesta por el rural. Potenciar el sector agroalimentario a través de su profesionalización.

● Potenciar la internacionalización.

● Mejorar la productividad. Potenciar la cooperación entre empresas gallegas con el fin de mejorar sus modelos productivos y poder así, ser más competitivos a nivel internacional.

Francisco Conde, por su parte, compartió con las AJEs gallegas la hoja de ruta de la Xunta, cuyo objetivo pricipal es facilitar la modernización del tejido empresarial gallego a través de la digitalización y de la innovación. Todo esto, teniendo en cuenta la transición energética y un modelo de economía circular. Los jóvenes empresarios hoy en día Los representantes de las AJEs gallegas compartieron con el Conselleiro la situación actual del colectivo. Lois Babarro resaltó la actitud de cooperación y unión de los jóvenes empresarios ourensanos ante esta situación de crisis, hecho que se refleja en las cifras de la propia asociación (AJE Ourense): 20% de incremento de asociados en este último año.