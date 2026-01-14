O seguimento da folga de médicos en Ourense superou o 29%

O seguimento da folga sanitaria nacional contra o estatuto marco foi de ó redor do 20% en Galicia, superando o 29% no hospital de Ourense, anque os médicos din que foi superior.
Nos hospitais comarcais de Valdeorras e Verin o seguimento foi do 2,93.
No CHUO os folguistas concentráronse diante do edificio principal e percorreron o perímetro portando pancartas nas que se podía leer "Estatuto Médico", "Galicia dice no al borrador del estatuto marco" e "Pola nosa sanidade estatuto médico e facultativo".
A folga continuará este xoves.